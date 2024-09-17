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 Kosova’da Dostluk Maçı: KB Koku ve Larnaka Gençler Birliği SK Karşılaştı

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Maçı KKTC'den Hakem Yönetti
 Kosova’da Dostluk Maçı: KB Koku ve Larnaka Gençler Birliği SK Karşılaştı

16 Eylül Pazartesi akşamı Kosova’da düzenlenen dostluk maçında, KB Koku ile Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Saat 20:00’de başlayan maç, sporun birleştirici gücünü vurgulayan keyifli bir mücadeleye sahne oldu. 

 

KKTC'den Hakem Yönetti

Karşılaşmanın hakemliğini KKTC Basketbol Federasyonu'ndan Kaan Yatman ve Kosova Basketbol Federasyonu'ndan hakemler birlikte üstlendi.

 

Larnaka'nın Yeni Transferleri Görev Başında

Larnaka Gençler Birliği SK, bu maçta özellikle yeni transferleri denemek için sahaya çıktı. Takımın ABD'li oyuncusu Greysın ile daha önce Kosova milli takımında forma giymiş tecrübeli oyuncu Kujtim, ilk kez bu maçta forma giydiler. İki oyuncu da performanslarıyla dikkat çekmeyi başardı ve takıma katkı sağlayabileceklerinin sinyallerini verdiler. Özellikle Greysın’ın atletik oyun tarzı ve Kujtim’in saha içi liderliği, izleyenlerden tam not aldı.

 

Hazırlık Maçı Serisi Devam Ediyor

Bu dostluk maçının ardından Larnaka Gençler Birliği SK, hazırlıklarına devam edecek. Çarşamba akşamı ise Prizren’in 1. Lig takımlarından New BC ile bir diğer hazırlık maçına çıkacak. Takım, sezona en iyi şekilde hazırlanmak için bu maçları büyük bir ciddiyetle oynuyor.

Sporseverler, hem Kosova hem de KKTC takımları arasındaki bu dostluk maçlarının sporun evrensel dili olan birleştirici yönünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtiyor.

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