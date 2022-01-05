Kosova'da enerji krizi: Kripto para madenciliğine yasak

Kosova'da enerji krizi nedeniyle yeni bir adım atıldı. Ülke genelinde kripto para madenciliği yasaklandı.

Kosova Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli enerji krizi nedeniyle kripto para madenciliğinin yasaklandığını duyurdu.

Yüksek donanımlı bilgisayarlarların kullandığı elektrik miktarının fazlalığı nedeniyle ülke yönetimi bu yasağı almaya karar verdi.

Enerji krizi için komisyon oluşturuldu

Ülkedeki enerji krizi nedeniyle elektrik dağıtımında olağanüstü önlemler için bir komisyon oluşturulduğunu söyleyen Rizvanolli, kripto para üretimi yapılan yerlerin tespitinin ilgili kurumların desteğiyle gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Rizvanolli, enerji arzında acil durum önlemleri kapsamında alınan kararın, ülkedeki enerji krizinin Kosova vatandaşlarına ek yük getirmeden aşılmasına katkı sağlayacağına işaret etti.

60 günlük acil durum

Son on yılın en ciddi enerji kriziyle karşı karşıya olan Kosova’da, Aralık ayında altmış günlük acil durum ilan edilmişti.

Ülke, elektrik ihtiyacının yüzde kırkını yurt dışından ithal ediyor. Kriz nedeniyle Kosova genelinde periyodik olarak elektrik kesintileri uygulanıyor.