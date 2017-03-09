Kosova'da güvenlik güçleri, silahlı kuvvetlere dönüştürülecek

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, "FSK'nın silahlı kuvvetlere dönüştürülmesi ABD ve NATO ile koordinasyon içerisinde başarılı bir şekilde gerçekleşecek." dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, "Kosova Güvenlik Güçleri'nin (FSK) silahlı kuvvetlere dönüştürülmesi ABD ve NATO ile koordinasyon içerisinde başarılı bir şekilde gerçekleşecek." dedi.

Thaçi, düzenlediği basın toplantısında, FSK'nın silahlı kuvvetlere dönüştürülmesi süreci ve NATO ile ABD'nin bu süreçle ilgili tepkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

FSK'nın silahlı kuvvetlere dönüştürülmesinin ABD ve NATO ile koordinasyon içerisinde başarılı bir şekilde gerçekleşeceğini vurgulayan Thaçi, bu sürecin ülkedeki tüm siyasi yelpazenin ve sivil toplum kuruluşlarının birleşmesini sağlayacağını söyledi.

Kosova'nın beklenmedik, tek taraflı ve yasa dışı hiçbir adım atmadığını belirten Thaçi, "Bağımsız ve egemen ülkenin demokratik kurumları olarak FSK'ya modern, profesyonel, çok etnikli, ülkesinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunabilecek bir misyon ve görev verme kararı aldık." diye konuştu.

Sürecin tek taraflı olduğu yönünde NATO ve ABD tarafından belirtilen endişeler hakkında da konuşan Thaçi, bu değişikliği ülkedeki Sırp milletvekillerinin 3 yıldır boykot ettiklerini ve oylamayacaklarını, bunu doğrudan Sırbistan'ın emirleriyle yaptıklarını savundu.

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic ile yaptığı telefon görüşmesinde de bu sürecin Sırbistan için tehdit oluşturmadığını aktardığını ifade eden Thaçi, Sırp çoğunluklu belediyelerin oluşturulması ve Karadağ ile sınırın yeniden belirlenmesi konularının sonuçlandırılması için Sırp milletvekillerinin meclis çalışmalarına geri dönmelerini talep ettiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün FSK'nın silahlı kuvvetlere dönüştürülmesi yönündeki adımlardan endişe duyduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Thaçi, dün FSK'nın silahlı kuvvetlere dönüştürmesini öngören yasa tasarısını meclise teslim etmişti. Bugün Kosova Meclis Başkanlığında görüşülen yasa tasarısı, hükümete gönderildi. Tasarının, kısa bir zamanda görüşülmek üzere meclise sunulması bekleniyor.