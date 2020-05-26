Kosta Rika eşcinsel evliği tanıyan ilk Orta Amerika ülkesi oldu

Kosta Rika eşcinsel evliliği tanıyan ilk Orta Amerika ülkesi oldu.

Yüksek mahkemenin kararı sonrası ülkede eşcinsel evliliklerin yolu açıldı.

Kararın gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi ile birçok eşcinsel çift belediyelerde evlenirken, nikah törenleri sosyal platformlardan canlı yayınlandı. Covid-19'dan dolayı ise toplu kutlamalara izin verilmedi. Devlet televizyonu karar sonrası LGBT toplumunun hakları üzerine özel bir program yayınladı.

Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans & İnterseks Derneği (ILGA) Twitter mesajında "Bugün Kosta Rika'da bayram var. Orta Amerika'da ilk defa evliliklerde eşitlik bir gerçek haline geldi" paylaşımında bulundu.