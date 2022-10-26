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Koşu, dans, yoga… Farklı egzersizler farklı zihinsel sorunları iyileştirmeye yardımcı

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Yapılan araştırmalar, farklı tür egzersizlerin insanları depresyondan çıkarabileceğini, özgüvenlerini artırabileceğini ve hatta beyin hasarını bile tersine çevirebileceğini gösteriyor.
Koşu, dans, yoga… Farklı egzersizler farklı zihinsel sorunları iyileştirmeye yardımcı

Egzersizin türüne göre fayda sağlayabileceğini söyleyen uzmanlar, intihara meyilli kişilere, sosyal ilişkilerini güçlendirmeye yardımcı olan ve onlara daha büyük bir amaç duygusu veren takım sporunun faydalı olacağını söylerken kronik stres veya travma sonrası stres bozukluğu olan kişilere de yoganın iyi gelebileceğini belirtiyorlar.

Egzersiz yapıldığında, vücudun doğal ödül sistemi harekete geçer ve vücut dopamin, endorfin ve serotonin salgılar.

Peki farklı egzersizler zihinsel sağlığınızı nasıl iyileştiriyor?

KOŞU

Koşmak, beyin kimyasını etkilediğinden, bir kişinin daha net düşünmesine ve olumsuz düşünceleri bastırmasına yardımcı olabilir.

Daily Mail’in haberine göre, Covid-19 pandemisi sırasında Asics tarafından 14.000 düzenli koşucu üzerinde yapılan bir araştırmada, 10 koşucudan yaklaşık sekizi koşmanın zihinlerini temizlemelerine yardımcı olduğuna karar verdi. Yüzde 78’i de koşmanın kendilerini daha aklı başında ve kontrollü hissettirdiğini düşünüyor.

YÜZME

Stresli veya endişeli olduğumuzda nefesimiz daha hızlı ve sık olur. Bu hiperventilasyona yol açabilir ve hatta panik atağa neden olabilir. Ancak yüzmek sizi nefesinizi düzenlemeye zorlar ve bu tür atakları önlemek için yeterli havayı solumanızı sağlar.

2014 yılında Güney Kore’deki araştırmacılar, yüzmenin beyinde yeni nöronların oluşumunu artırarak stresten kaynaklanan beyin hasarını tersine çevirme gücüne sahip olduğunu buldular.

DANS

Uzmanlara göre, dans dersleri sosyal kaygıyı azaltabilir, benlik saygısını ve güveni artırabilir.

2011 yılında Selçuk Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışma, dansın “aşırı düşük” ruh hali için ilaçsız tedavi sağladığını buldu. 120 öğrencinin depresyon düzeyleri 12 haftalık dans eğitimi sonrasında “anlamlı” olarak azaldı.

TAKIM SPORLARI

Futbol, ​​basketbol, voleybol ve diğer takım sporları, düşük ruh halinin yanı sıra asosyallikle de mücadeleye yardımcı oldukları için zihinsel sağlık için oldukça iyidir.

Sports Science & Medicine dergisinde 2019’da yapılan ayrı bir araştırma, jimnastik gibi bireysel sporlarda ve hokey gibi takım sporlarında sporculardaki kaygı ve depresyonu karşılaştırdı. Bireysel spor sporcularının yüzde 13’ü, takım sporu sporcularının yüzde 7’sine kıyasla kaygı ve depresyon bildirdi.

YOGA

Yoganın sağlığa faydaları o kadar yaygın olarak biliniyor ki, bu yıl eylül ayında Dünya Sağlık Örgütü, depresyon oranlarının artmasıyla mücadele etmek için ofislerde yapılması gerektiğini söyledi.

New York Üniversitesi tarafından 2020 yılında yapılan bir araştırma, yoganın kaygı semptomlarını azaltmada geleneksel stres yönetimine göre daha iyi olduğunu buldu.

Araştırmada, üç ay sonra, haftalık bir saatlik seanslardan sonra, yoga yapanların yarısından fazlası (yüzde 54) semptomlarının düzeldiğini gördü.

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