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Koşucu başörtüsü 'hakaret ve tehditler' nedeniyle Fransa'da piyasaya sürülemedi

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Ülkede 2004 yılından bu yana başörtüsü devlet okullarında ve kamu binalarında yasak durumda bulunuyor
Koşucu başörtüsü 'hakaret ve tehditler' nedeniyle Fransa'da piyasaya sürülemedi

BBC Türkçe

Fransız spor malzemeleri firması Decathlon, başörtülü kadın koşucular için piyasaya sürmeyi planladığı ürünü, ülkedeki kamuoyu baskısı sonrası durdurdu.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, kararın "görülmemiş tehditler" ve "hakaret dalgası" sonrası alındığı belirtildi.

Fransız kamuoyunda tartışma yaratan ürün, bazı politikacılar tarafından ülkenin laik değerlerine aykırı bulundu.

Hatta bazı siyasetçiler Decathlon markasının boykot edilmesi görüşünü dahi savundu.

Dünya genelinde birçok ülkede mağazaları yer alan Decathlon, Fas'ta hali hazırda bu ürünü satıyordu.

Şirketin sözcüsü kararla ilgili olarak, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, "Bu ürünü Fransa'da satışa sunmama kararı aldık" dedi.

Fransız şirket, satış noktalarındaki bazı çalışanlarının hakaret ve hatta fiziki tehdide maruz kaldığını da duyurdu.

Macron'un sözcüsü de boykotu savundu

Sağlık Bakanı Agnès Buzyn de RTL radyosuna yaptığı açıklamada, ürünün yasak olmadığını belirttikten sonra "bir Fransız firmasının başörtüsü reklamı yapmasını istemezdim" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un parti sözcüsü olan Aurore Bergé de boykot kararını savundu ve "Değerlerimize karşı gelen bir markaya ne kadın ne de bir vatandaş olarak artık güvenemem." dedi.

Twitter üzerinden Bergé'ye yanıt veren Decathlon firması ise "Bizim amacımız çok basit: uygun olmayan spor kıyafeti ile koşmaya çalışan başörtülü kadınlara, önyargısız bir şekilde bir ürün sunmak" mesajını paylaştı.

Fransa'da Müslüman kadınların kıyafetleri ile ilgili tartışmalar, daha önce de ülke geneline yayılmıştı.

Ülkede 2004 yılından bu yana başörtüsü devlet okullarında ve kamu binalarında yasak durumda bulunuyor.

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