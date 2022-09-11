  • BIST 3.521,38
  • Altın 1006.815
  • Dolar 18.2297
  • Euro 18.3072
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Kotak anılacak

» »
Kotak anılacak
Kotak anılacak

Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinde önemli hizmetleri bulunan eski BRT müdürlerinden ve eski bakanlardan İsmet Kotak’ın bugün 11’inci ölüm yıldönümü.

İsmet Kotak yarın Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki kabri başında saat 09.30’da düzenlenecek törenle anılacak.

İsmet Kotak’ın ölüm yıldönümü çerçevesinde Kotak’ın yaşam öyküsünü konu alan sanal sergi de hazırlandı. Sergiye www.ismetkotak.com adresinde ulaşılabilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP'de Üstel dönemi resmen başladı11 Eylül 2022 Pazar 12:15
  • Gönyeli Eğitim Öncesi Hazırlıklar Tamam11 Eylül 2022 Pazar 11:34
  • UBP Kurultayında nisap yok, 1 saat ertelendi11 Eylül 2022 Pazar 10:45
  • Okullar açılıyor, Polisten önemli uyarı11 Eylül 2022 Pazar 09:45
  • Ülke genelinde asayiş ve trafik denetimi11 Eylül 2022 Pazar 09:42
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm(Gelişme)11 Eylül 2022 Pazar 09:37
  • Sorakın: “Tatar soğuk savaş taktikleriyle nefret söylemi yapıyor”10 Eylül 2022 Cumartesi 21:53
  • Tatar: Uluslararası etkinliklerde gençlere her zaman önderlik etti10 Eylül 2022 Cumartesi 19:51
  • Hayvanlarını Otlatırken Vefat Etti10 Eylül 2022 Cumartesi 19:46
  • Sorakın: Sn. Tatar, tek çareniz istifa etmektir10 Eylül 2022 Cumartesi 19:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti