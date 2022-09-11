Kotak anılacak

Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinde önemli hizmetleri bulunan eski BRT müdürlerinden ve eski bakanlardan İsmet Kotak’ın bugün 11’inci ölüm yıldönümü.
İsmet Kotak yarın Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki kabri başında saat 09.30’da düzenlenecek törenle anılacak.
İsmet Kotak’ın ölüm yıldönümü çerçevesinde Kotak’ın yaşam öyküsünü konu alan sanal sergi de hazırlandı. Sergiye www.ismetkotak.com adresinde ulaşılabilecek.
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