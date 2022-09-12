Kotak anıldı

Törene Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bazı parti ve dernek yetkilileri Kotak’ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende bir dakikalık saygı duruşunun ardından konuşmalar yapıldı.

İsmet Kotak’ın oğlu Serhat Kotak, Kotak’ın oğlu olarak onu anlatmanın çok güç olduğunu bunun kelimelerle ifade edilemeyeceğini belirtti.

Serhat Kotak, konuşmasında “İnsan sevgisi, vatan millet sevgisi devlet sevgisi çok güçlü olan her zaman ilerisini düşünen birisiydi. Halka makamda olmayı beklemeden hizmet eden projeler üreten birisiydi. Örnek alınması gereken bir kişilikti.

İsmet Kotak’ı çok özlüyorum bir evlat olarak da bir vatandaş olarak da ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

Anma törenine katılan Meclis Başkanı Zorlu Töre de İsmet Kotak’la çalışma imkanı bulduğunu belirterek Kotak’ın girişimci, yenilikçi araştırmacı ve etrafındakilere önderlik yapan birisi olduğunu söyledi.

Töre, konuşmasında, “çok yönlü bir yapısı vardı. Güneyden gelen insanlarımızın iskan edilmesinde önemli rolü vardı. İsmet Kotak hepimize örnek bir kişilikti, çok önemli bir özelliği de yaratıcı olmasıydı. Halkçıydı. Allah rahmet eylesin ruhu şad olsun. İsmet Kotak gibi insanların yetişmesini temenni ederim” dedi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Dünya Basın Konseyleri Birliği Başkanı Şule Aker, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, eski bakan ve milletvekili Özel Tahsin de törende konuşarak İsmet Kotak’la ilgili anılarını aktardılar.

Yapılan konuşmalarda İsmet Kotak’ın devletin kurulmasında yaşatılmasında önemli katkısı olan öngörülü, insan sevgisi çok fazla olan, çok güçlü bir karakter olduğuna işaret edilerek, İsmet Kotak’ın her zaman yaşatılacağı ifade edildi.

İsmet Kotak’ın ölüm yıldönümü çerçevesinde Kotak’ın yaşam öyküsünü konu alan sanal sergi de hazırlandı. Sergiye www.ismetkotak.com adresinde ulaşılabilecek.