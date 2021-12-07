Kotak: Türkiye’den Türk Lirası ile İthalat için Düzenleme Şart

Halkın Partisi (HP) Genel Başkan Danışmanı Serhat Kotak, Türkiye’den ithalatın döviz üzerinden yapıldığına işaret ederek, bunun iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.



Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Serhat Kotak bugün, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, Türkiye’den gelen ürünlerin döviz üzerinden değil de Türk Lirası üzerinden yapılması gerektiğini kaydetti.

Son günlerde Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle insanların alım gücünde ciddi düşüş yaşandığına dikkat çeken Kotak, kendi içimizde ekonomi yönetiminin sergilenmesinin bazı sıkıntıları giderebileceğini belirtti.



Türkiye’deki firmalarla döviz üzerinden ticaret yapıldığına dikkat çeken Serhat Kotak, bunun uluslararası ticaretin kuralı olarak uygulandığını ifade ederek, “Bu kadar protokoller imzalıyoruz. Buradaki yönetimde olan seçtiğimiz ve kabineye gidenler Türkiye’dekilerle bire bir görüşmeler yapıyorlar. Bu konuda bir adım atılmaması kabul edilebilir bir şey mi? En azından Türkiye üzerinden yapılan ticarette iyileştirilmeler yapılırsa bu doğrudan marketlere yansıyacak” diye konuştu.



Ülkedeki ekonomik yapının ithalata bağlı bir ekonomi olduğunu ifade eden Kotak, Türkiye üzerinden yapılan ticaret iyileştirilirse bunun marketlere yansıyacağını söyledi.



“BABAM BENİM İÇİN ROL MODELDİR”

Kotak, babası merhum İsmet Kotak’ın gerek KKTC siyasetinde gerekse de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda önemli görevlerde yer aldığını anımsatarak, babası idolü olarak gördüğünü, çekirdekten yetiştiğini ve babasının duruşunun kendisini şekillendirdiğini söyledi.

Kotak, kendi fikirsel birikimini idealizmle birleştirdiğinde, kendisini de siyaset içinde bulduğuna işaret ederek, son bir yıldır ülkenin kötü yönetilmesi sonucu aktif siyasete girme kararı aldığını belirtti.



“HP’DEN BEKLENTİLER YÜKSEK”

Halkın Partisi’nin halk tarafından farklı bir noktada değerlendirildiğini ifade eden Kotak, daha geleneksel partilere bakıldığında HP’den beklentilerin yüksek olduğunu vurguladı.

Kotak, partilerin icraatı ve duruşlarından dolayı ülkenin bu noktaya geldiğini söyleyerek, HP’nin bunu değiştirmek için sahaya çıkan bir parti olduğunun altını çizdi.



“EKONOMİDE TEK SORUN DÖVİZ SORUNU DEĞİL”

Kotak, kendi içimizde ekonomi yönetiminin sergilenmesinin bazı sıkıntıları giderebileceğini belirterek, uluslararası ticaretin belli kuralları olduğunu söyledi.

Kotak, son günlerde Dövizin TL karşısında güç kazandığını ve kurların sürekli artmasının ülkeyi darboğaza soktuğunu ancak tek sorunun da bu olmadığını söyledi.

Kotak, kurun etkisini tamamen ortadan kaldırmanın mümkün olmayacağını ancak, bunu halka ve iş insanlarına yansıtılmasıyla ilgili iyileştirilmeler yapılabileceğine dikkat çekti.



“TÜRKİYE’DEN YAPILAN İTHALATTA DÜZENLEMELER YAPILMALI”

Türkiye’deki firmalarla döviz üzerinden ticaret yapıldığına dikkat çeken Serhat Kotak, bunun uluslararası ticaretin kuralı olarak uygulandığını ifade ederek, “Bu kadar protokoller imzalıyoruz. Buradaki yönetimde olan seçtiğimiz ve kabineye gidenler Türkiye’dekilerle bire bir görüşmeler yapıyorlar. Bu konuda bir adım atılmaması kabul edilebilir bir şey mi?” diye konuştu.

Kotak, Türkiye üzerinden yapılan ticaret iyileştirilirse bunun marketlere yansıyacağını da ifade etti.



“FAZLA ZAMAN KALMADI”

Ülkedeki sorunların hala daha düzeltilebileceğini söyleyen Kotak, “İş rayından çıktı, hiç bir şey düzelmez noktasında değiliz. Ancak bunları yapmak için çok da zaman yoktur. Yönetilme şekli halk odaklı olmalı ve sonucu toplumsal yararlar sağlayacak şekilde adım atacak bir ekibin ülkeyi yönetmesi gerekiyor. Bu yüzden de 23 Ocak seçimleri önemlidir” diye konuştu.

HP’nin hükümette bulunduğu dönemlerde yaşanan kur krizine atıfta bulunan Serhat Kotak, “Bugün gelinen aşama yaşanmamıştı. Şimdiki hükümet, o dönem alınan kararların benzerini uygulabilirdi. Örneğin o dönemde gümrüklerde alınan vergiler noktasında kurlar sabitlenmişti.. Bu geçici bir süreyle uygulansa ekonomide bir nebze rahatlık sağlanabilirdi” dedi.

Kotak, son olarak Başbakan’ın Kıbrıslı Rumlara benzin satılmaması yönündeki çağrısını da eleştirerek “Bu mu bizim ekonomi yönetme şeklimiz?” diye sordu.



“EKONOMİDE PRAGMATİK YAKLAŞIM ÖNEMLİ”

Ekonominin iyileştirilmesi için pragmatik yaklaşımların önemine değinen Kotak, bazı dokunuşlarla olumlu sonuçlar sağlanabileceğini yineledi.

Kotak, “Bir buçuk milyar dolar ithalat yapan bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu para, dışarıya veriliyor. Bu ekonomiyi çeviren para bize yeter, konu doğru yerlere kanalize edilmesidir. Acil reçeteler uygulanabilir” dedi.

Kotak ayrıca, seçimden sonra vergi politikalarına bakıp halkın yararına iyileştirmeler yapmasının önemine dikkat çekerek, doğru insanların doğru yere gelmesi gerektiğini ve önümüzdeki seçimin önemli olduğunu vurgulayarak, herkesi oy vermeye davet etti.