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Kotak'tan Spor Dairesi'ne eleştiri... "Bu kişilerin durumu şaibeli"

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"Basketbolda aldıkları saçma sapan kararlarla şımarık bir kulübe destek olan bu yapının içinde bulunan kişilerin durumu da şaibeli ve aldıkları kararlar da Hukukçulara yakışmaz. Daha çok yazarım ama neyse."
Kotak'tan Spor Dairesi'ne eleştiri... "Bu kişilerin durumu şaibeli"

YORUM

8 kulübün varsa özerksin

Tonguç KOTAK

Sporumuzu yönetmeyi bilmeyenlerin görevde olduğu bir dönemde hem yeni yasada yapılmak istenenler tepki toplarken, Spor Dairesi Genel Ceza Kurulunun “Avukat” olan ama okuduklarını bile anlamayan insanların yer aldığı kurulun yaptıkları tepki üzerine tepki çekiyor.

Basketbolda aldıkları saçma sapan kararlarla şımarık bir kulübe destek olan bu yapının içinde bulunan kişilerin durumu da şaibeli ve aldıkları kararlar da Hukukçulara yakışmaz. Daha çok yazarım ama neyse.

Gelelim Spor Yasası Tasarısına. Burada yapılmak istenenler federasyonların özerkliğinin elden gitmesine neden olabilir. Şu anda özerklik için istenen 3 kulüp sayısı yeni yasada 8’e çıkarılmak istenmesi kadar saçma bir olay olamaz. Yani küçük federasyonlara diyorlar ki tokmak bende olacak. Ben sizi yönetecem.

Biz Türkiye değiliz, küçük bir ada ülkesiyiz. Türkiye’den alınan yasa ile bu iş olmaz. Açık açık yazayım Atletizm Federasyonu ve Badminton Federasyonunu yemek için çıkılan yol yol değildir. 8 kulübü olan federasyon özerk, olmayan ise bakanlığa bağlanacak ve kontrol onlardan olacak.

Bu yasa böyle geçerse çok federasyon kapıya kilit vurur ya da kontrolü kurulacak yeni bakanlık elinde olacak. Federasyonun yapısını değiştirmek kadar adaletsizlik olamaz.

Başkanlık süresini 2 dönem ile sınırlamaya çalışırken bir yerlerden alınan emir ile bunu değişik sisteme oturtmak ayıptır.

Bence tüm federasyonlar eylem yapmalıdır. Ama birlik mi ? Hayır. Olabilirler mi ? Hayır.

Ama Bu Spor Bakanlığı işi güzel ama sırf mevkii dağıtımak için kuruluyorsa yazıklar olsun.

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