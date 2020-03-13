Kötü haber geldi! DSÖ: Koronavirüs sıcak havada da bulaşabilir

Dünya Sağlık Örgütü bugün yayımladığı duyuruda, Covid-19’un sıcak havada da bulaşabileceğini duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü’nün resmi Sosyal Medya hesabından yapılan açıklamada, elde edilen verilerden, yeni tip koronavirüsün tüm hava koşullarında bulaşabileceği duyuruldu.
Yapılan açıklamada, iklim fark etmeksizin, yaşadığınız bölgede kendinizi korumak için dikkatli olunması gerektiği de kaydedilirken, ellerin sık sık yıkanmasının bireysel korumadaki öneme de dikkat çekildi.
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