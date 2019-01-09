Kötü hava koşulları güneyi de vurdu

Son günlerde bölgeyi etkisi altına alan kötü hava koşullarının Güney Kıbrıs’ta etkili olduğu ve dün, özellikle Lefkoşa Rum Kesimi’nde hasara yol açan hava olayları meydana geldiği bildirildi.

kaydederek, yağışlı havanın cuma gününe kadar devam edeceğini yazdı.

Gazete, İsrail Büyükelçiliği’nin bulunduğu bölgede dün, şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın kökünden sökülerek park halindeki bir aracın üzerine düştüğünü ve araçta büyük hasar meydana geldiğini kaydederken, birçok bölgede de elektrik kesintileri yaşandığını belirtti.

Bu arada, Politis gazetesi de Trodos Dağları’ndaki kar kalınlığının yarım metreyi bulduğunu yazdı.