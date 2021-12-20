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Kötü hava koşulları Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki 10. parselde teyit sondajının yapılmasını geciktiriyor.

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Kötü hava koşulları Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki 10. parselde teyit sondajının yapılmasını geciktiriyor.
Kötü hava koşulları Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki 10. parselde teyit sondajının yapılmasını geciktiriyor.

Kötü hava koşulları endişe verici seviyede olmasa da Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki 10’uncu parselde teyit sondajının yapılmasını geciktiriyor.

Meteoroloji Dairesi Kleanthis Nikolaidis, kurumumuza yaptığı açıklamada Münhasır Ekonomik Bölge’de çok güçlü bir güneybatı rüzgarı olduğunu ve sonuç olarak sondajın başlaması için gerekli süreçlerde zorlukların ortaya çıktığını belirtti.

Exxon Mobil-Qatar Energy ortaklık şirketine ait Stena Forth adlı sondaj gemisi 10’uncu parselde ve ‘Glafkos’ yatağında bulunuyor.

10’uncu parseldeki sondaj, koronavirüs pandemisinin getirdiği durgun dönemin ardından Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sondaj programının yeniden başlaması anlamına gelecek.

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