  • BIST 100.249
  • Altın 278,160
  • Dolar 5,7584
  • Euro 6,3971
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Kötü hava koşulları Limasol’da hasara yol açtı

» »
Adayı etkisi alan kötü hava koşullarının, özellikle Limasol’da hasara yol açtığı bildirildi.
Kötü hava koşulları Limasol’da hasara yol açtı

Alithia gazetesi, şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik kesintileri yaşandığını, ağaçların sökülerek devrildiğini, yoğun yağış nedeniyle yollar ve bazı binaları su bastığını ve Rum İtfaiyesi’nin birçok bölgede müdahalede bulunduğunu yazdı.

Gazete, Larnaka’da da dün akşamüzeri çıkan fırtına nedeniyle, Üsküp’ten gelen uçağın Larnaka Havalimanı yerine Baf Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldığını kaydetti.

Haberde, Rum Meteoroloji Dairesi’nin yoğun yağış ve şiddetli fırtınayla ilgili dün vermiş olduğu sarı alarmın bugün de devam ettiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hristodulidis’ten Yeşil Hat Tüzüğü ile ilgili açıklama23 Ekim 2019 Çarşamba 13:34
  • Rus savaş gemileri ikmal için Limasol limanına demirledi23 Ekim 2019 Çarşamba 13:33
  • RMMO’nun eski mühimmatları denizin dibinde23 Ekim 2019 Çarşamba 13:31
  • AB Türkiye’ye yaptırım uygulanması çalışmalarını ilerletiyor23 Ekim 2019 Çarşamba 12:49
  • Mavroyannis Türkiye’yi BM’ye şikayet etti23 Ekim 2019 Çarşamba 12:42
  • CMIRS Anketi Rum basınında23 Ekim 2019 Çarşamba 12:36
  • Avukat Dimitriadis Maraş ile ilgili kararı değerlendirdi23 Ekim 2019 Çarşamba 11:32
  • Lute’un Kasım ayında adaya gelmesi bekleniyor23 Ekim 2019 Çarşamba 10:23
  • Lefkoşa’da kavga… 3 Yaralı22 Ekim 2019 Salı 11:45
  • Neofitu: “Hellim ulusal zenginliktir”22 Ekim 2019 Salı 11:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti