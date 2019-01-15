Kötü hava koşulları ülkeyi etkisi altına alacak

Ocak ayının ilk haftası başlayan şiddetli yağışlar yeniden etkisini göstermeye başladı.Meteoroloji Dairesi’nden olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarı yapıldı.

Ülkemiz yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında.

Yarın öğleden sonra kar; Perşembe sabahı ise şiddetli don olayı bekleniyor.Sağanak yağmur ülkede etkili olurken, yarın öğleden sonra kar yağışı; Perşembe sabahı da şiddetli don olayı bekleniyor.Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre, 18 Ocak’a kadar devam edecek dönemin ikinci yarısında, hava sıcaklığında 4 derecelik düşüş yaşanacak.

Yer yer kuvvetli olması beklenen sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması da tavsiye ediliyor.