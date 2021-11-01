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Kötü Hava Larnaka Havaalanı ve Limbia’yı Vurdu

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Larnaka’nın, özellikle havaalanı bölgesi ve Limbia’nın Cumartesi gecesi yaşanan fırtına ve aşırı yağış nedeniyle zor zamanlar geçirdiği haber verildi.
Kötü Hava Larnaka Havaalanı ve Limbia’yı Vurdu

Larnaka’nın, özellikle havaalanı bölgesi ve Limbia’nın Cumartesi gecesi yaşanan fırtına ve aşırı yağış nedeniyle zor zamanlar geçirdiği haber verildi.


Haravgi ve diğer gazeteler yağmur sularının Larnaka Havaalanı binasını su bastığını, kalkış pistine dolduğunu, Luton ve Livderpool’dan havalanan EasyJet havayollarına ait iki uçağın aşırı yağış ve görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle Larnaka Havaalanı’na inemediğini Baf Havaalanı’na yönlendirilmek zorunda kalındığını yazdı.


Habere göre aşırı yağışlar nedeniyle Kiti bölgesinde yolları su bastı, Limbia bölgesinde İtfaiyenin müdahalesini gerektiren 20 olay meydana geldi. Yolların su dolması nedeniyle mahsur kalan 4 araç Sivil Savunma ve İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çekilerek yolcuları kurtarıldı.

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