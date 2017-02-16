Kötü hava şartları lüks yatı devirdi!

Mağusa limanında gerçekleşen olayda can kaybı yaşanmazken, büyük bir maddi hasar oluştu.

Detay Kıbrıs-Özel

Kötü hava şartları, Mağusa limanında bulunan 25 metre boyundaki Prenses Maria isimli lüks yatın bugün sabah saatlerinde yan devrilmesine sebep oldu.

DETAY gazetesinin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, halatlarla bağlı olması sayesinde komple batması engellenen yatta, şans eseri mürettebatın olay sırasında bir başka gemide bulunmasıyla can kaybı yaşanmazken, büyük bir maddi hasar yaşandığı öğrenildi.