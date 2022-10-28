Kötü havalar insanı nasıl etkiler

Kötü havalar insanın içine işleyen ve ruh sağlığının değişmesinde hızlı bir şekilde etki etmektedir. Genellikle kişinin ruh sağlığını çoğu zaman olumsuz yönde etkilemektedir. Elbette yapmurlu veya bozuk havalarda kahve ve kitap ikilisi hemen hemen bir çok kişi iççin oldukça cazip olabilir ancak bu durum her zaman geçerliliğini korumamaktadır. Bugün elmaelma.com okurları için kötü havaların insan psikolojisini nasıl etkiler? sorunun cevabını derledik.

Soğuk havaalr ve kötü havalarda beynin verdiği tepki ile serotonin ve melatonin kan düzeyinde değişiklikler olmaktadır. Genellikle kış ve sonbahar mevsimlerinde günlerin kısalmasıyla bu iki maddenin artışı ile depresyonun oluşmasındaki ortamı oluşturabilmektedir. Genellikle mevsimsel ve dönemsel çöküşler, depresyonların nedeni buradan kaynaklanmaktadır. Ancak bu konuda 'Her kendini mutsuz hisseden depresyonda mı olur?' sorusunun net bir cevabı olamaz. Depresyonda olan bir çok kişi genellikle mutsuzdur ancak bu durumun tersi düşünülemez.

NE YAPILABİLİR?

Mevsimsel depresyonun tedavi yöntemleri arasında ilaç veya psikoterapi gibi tedavi yöntemleri kullanılabilir. Özellikle gün ışığından fazlasıyla yararlanmak çok önemlidir. Sabah erken saatlerde kalkıp gün ışığında vakit geçirilebilir. Uzun yürüyüşler hatta hava kapalı olsa bile dışarıda kalmak bu tedavi yöntemleri arasında gösterilebilmektedir.