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Kötü Koku Güney Kıbrıs’ta Gündem Olmaya Devam Ediyor

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Kötü Koku Güney Kıbrıs’ta Gündem Olmaya Devam Ediyor
Kötü Koku Güney Kıbrıs’ta Gündem Olmaya Devam Ediyor

 Lefkoşa’yı günlerdir etkisi altına alan kötü koku, Güney Kıbrıs’ta da gündem olmaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, Lefkoşa’nın Rum kesiminde ikamet eden kişilerin, bilinen veya bilinmeyen kaynaklardan gelen kötü koku nedeniyle şikayetçi olduğunu ve yetkili makamların, kötü kokunun kaynağını bulabilmek için harekete geçtiğini; akabinde BM’nin de devreye girmesiyle, kötü kokunun kaynağının KKTC’deki tavuk çiftliğinden kaynaklandığının tespit edildiğini yazdı.

Gazete, Lefkoşa Rum Kesimi’nde yaşayanların, son olayın dışında, daha önceleri de kente yayılan kötü kokular nedeniyle şikayet ettiklerini ve genellikle, Haspolat’taki atık su arıtma tesisinin şüpheli görüldüğünü kaydetti.

Haberde, boruda meydana gelen her arızada, SOPAZ bölgesinde yoğun kötü koku oluştuğu belirtilirken, Koçinotrimitya’da bulunan domuz çiftliğinden ve buradaki atıkların depolandığı kanalizasyon tanklarından da zaman zaman kötü koku geldiği ifade edildi.

Haravgi gazetesi de, Engomi Belediyesi’nin açıklama yaparak, kötü kokunun önlenmesine yönelik tedbir alınmasını talep ettiğini yazdı.

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