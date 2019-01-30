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Kötü kokusuyla dikkat çeken 5280 liraya satılan meyve

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Kötü kokusuyla dikkat çeken 5280 liraya satılan meyve
Kötü kokusuyla dikkat çeken 5280 liraya satılan meyve

Endonezya'da nadir yetişen durian meyvesinin bir türü, tanesi 1000 dolardan (yaklaşık 5280 liradan) satışa çıkarıldı. Kötü kokusuyla bilinen meyvenin fiyatı ülkedeki asgari ücretin 3 katından fazla.

Batı Cava'ya bağlı Tasikmalaya kentindeki bir alışveriş merkezinde hafta sonunda 14 milyon Endonezya rupisine satılan "J Queen" türü meyve, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Endonezya'da asgari ücret 3 milyon 940 bin rupi (yaklaşık 1471 lira).

İngiliz Guardian gazetesine göre meyvenin satıldığı süpermarket de fotoğraf çektirmek isteyen kişilerin akınına uğradı.

Hafta sonundan bu yana 2 adet meyvenin satıldığı belirtiliyor.

Çok özel bir meyve

Durian, Güneydoğu Asya'nın birçok bölgesinde çok özel bir meyve olarak kabul ediliyor.

"J Queen" türünü, Aka adlı 32 yaşındaki bir psikoloji mezunu, iki farklı durian türünü aşılayarak yetiştirmiş.

Aka'ya göre, "J Queen" ağacı 3 yılda bir meyve veriyor.

Normal durian meyvesi yassı. Ancak fıstık ve terayağının karışımına benzer bir tadı olduğunu söylenen J Queen yuvarlak ve altın sarısı renginde.

Normal durian meyvelerinin tanesi 200 bin Endonezya Rupisi'ne (yaklaşık 15 dolar) satılıyor.

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