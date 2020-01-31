‘Kötü kokuyorlar’ diye uçaktan indirilen ABD’li aile havayolu şirketine dava açtı

Yehuda Yosef Adler, eşi ve iki kızı Ocak 2019’da Miami’den Detroit kentine gitmek için bindiği uçaktan kabin ekibi tarafından indirildi. Yahudi aile, onlarca kişinin önünde zor durumda kalıp uçaktan inmesinin yanısıra dini inançlarıyla da alay edildiğini, kendilerine hakaret edildiğini, kokunun inançlarıyla ilintilendirildiğini iddia ederek dava açtı.

Adler ailesi, Teksas eyaletinde açtığı davada havayolu şirketini hakaretle ve inanç ayrımcılığı yapmakla suçladı.

Yehuda Adler şunları söyledi: “Uçağa bindikten beş dakika sonra bize acil bir durum olduğu ve uçaktan inmemiz gerektiği söylendi. Ancak inince havayolu çalışanları pilotun kötü koktuğumuz için uçağı terk etmemize karar verdiğini anlattı. Ayrıca bir çalışan Ortodoks Yahudilerin haftada bir banyo yaptığını bildiğini söyleyerek inancımızdan dolayı koktuğumuzu ima etti.”

Havayolu şirketinin açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi: “Uçaktan indirilmelerinin dini inançlarıyla kesinlikle ilgisi yok. Kabin ekibimiz ve diğer yolcular kokudan şikayetçi oldu. Diğer yolcularımızın konforunu göz önüne alarak böyle bir karar verildi.”

Uçağa binmek üzere olan 20’ye yakın yolcuya, “Biz kötü mü kokuyoruz” diye sorduklarını anlatan Adler, “Kimse bizden kötü bir koku geldiğini söylemedi. Ayrıca o sabah hepimiz duş yapmıştık” dedi.

Adler ailesi, uçaktan indirildikten sonra şirket tarafından bir otelde ağırlanmış ve ertesi sabahki uçakla Detroit’e uçmuştu.