  • BIST 99.405
  • Altın 273,681
  • Dolar 5,4820
  • Euro 6,1365
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Kötü kolesterolü düşüren 6 besin

» »
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut; yüksek kolesterole karşı ilk seçeneğin diyet ve yaşam tarzı değişikliği olduğunu belirterek, bu konuda merak edilenleri açıkladı.
Kötü kolesterolü düşüren 6 besin

Kalp hastalıkları dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölüm nedenleri arasında başı çekiyor. Kalp hastalıklarında, yüksek kolesterolün etkisi büyük. Kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL, dünyada binin üzerinde bilimsel çalışmada kalp ve damar hastalıklarının en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

HEMEN İLACA BAŞLANMALI MI?

Kolesterol yüksekliğine direkt ilaç tedavisi vermek seçilmiş birkaç grup hastanın dışında doğru değildir. Yüksek kolesterol ile mücadelede ilk seçenek diyet ve yaşam tarzı değişikliğidir. Bununla birlikte hastalar kolesterol ilaçlarını doktorlarının onayı olmadan kesinlikle sonlandırmamalıdır. Aksi halde ilacı gelişigüzel kesmek ciddi riskler doğurabilir.

BUNLARI MUTLAKA TÜKETİN

Kolesterol tedavisinde bazı besinler çok faydalıdır. İşte onlar…

 

1- Alıç çayı: Kalp ve damar dostu olarak öne çıkan besinlerdendir… Günde iki-üç fincan tüketildiğinde özellikle kötü kolesterol düzeyinde 2 aylık tedavi sonrası düşme sağlanabilir.

 

2- Kefir: Günde bir bardak düzenli tüketimi durumunda kötü kolesterol değerlerinde düşüş yaşanır.

 

3- Çekirdekli kırmızı üzüm: Günde bir salkım çekirdekli kırmızı üzüm kötü kolesterolü düşüren doğal bir ilaçtır.

 

4- Kuruyemiş (Ceviz-badem): Günde bir avuç ceviz ya da badem tüketilmesi kötü kolesterolü düşürmede son derece faydalıdır.

 

5- Keten tohumu: İki ay boyunca günlük bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu da kolesterolü düşürür ancak keten tohumunun özellikle meme, yumurtalık kanserinde ve hamilelikte tüketimi önerilmez. Tedavi amaçlı kullanıldığında iki-üç aydan fazla tüketilmemesi gerekir.

6- Balık: Fırında balık tüketimi de kötü kolesterolü düşürmede büyük rol oynar. Haftada en az 2 gün düzenli olarak balık tüketmeye bakın.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya genelinde kızamık alarmı13 Ağustos 2019 Salı 17:27
  • Arılarla terapi (Ağrıdan kurtulmak için kovanların üzerine uzanıyorlar)13 Ağustos 2019 Salı 16:37
  • Cinsel yolla bulaşan klamidya hastalığına karşı geliştirilen aşı güvenlik testini geçti13 Ağustos 2019 Salı 14:13
  • Barçın: Zor bir süreç geçirdim…11 Ağustos 2019 Pazar 11:02
  • Beyin rahatsızlıkları için telefon kontrollü implant geliştirildi10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:00
  • Araştırmalar, Kahve İçmenin Migren Hastalarına İyi Gelmediğini Gösteriyor10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:00
  • Gizemli hastalık: Balon gibi şişiyor10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:59
  • 30 Yılı Kapsayan Araştırma: Cep Telefonu İle Kanser Arasında Bağlantı Var mı?10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:11
  • Çok nadir görülüyor: ABD'li adamın penisi 'kemikleşti'10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:46
  • Sabah uyandı, görmediğini fark etti. Sinsi bir hastalığa yakalandığını öğrendi09 Ağustos 2019 Cuma 20:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti