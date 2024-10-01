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Kötü Yönetimin Bedeli: Yüzde 15 Daha Elektrik Zammı

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Kötü Yönetimin Bedeli: Yüzde 15 Daha Elektrik Zammı
Kötü Yönetimin Bedeli: Yüzde 15 Daha Elektrik Zammı

Ülkede yönetimi elinde bulunduranların yönetsel hataları ve iç çekişmeleri, halkı yeni bir zamla karşı karşıya bıraktı. Son yapılan yüzde 15’lik elektrik zammı, önceki zamlarla birleştiğinde halkın üzerindeki yükü daha da ağırlaştırıyor. Bu zamların temelinde, Teknecik Elektrik Santrali'ne ihalesiz olarak alınan kalitesiz yakıt ve kötü yönetim yatıyor.

Kararlılık ve Değişim Sözü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), mevcut hükümetin enerji alanındaki başarısız politikalarını eleştirerek, bu zihniyetin değişeceğine olan kararlılığını vurguladı. CTP’ye göre, enerji alanında milyonlarca liralık ihalesiz işlerin yapılması, üstü örtük anlaşmalarla stratejik alanların birkaç kişinin kontrolüne bırakılması, ülkenin enerji krizine sürüklenmesine yol açtı. Ancak, halkın bu karanlıktan çıkışının mümkün olduğu belirtiliyor.

CTP’nin Enerji Vizyonu

CTP, kalıcı ve etkili bir enerji politikası oluşturma hedefiyle yola çıktığını duyurdu. Parti, stratejik alanları geri alarak, Kıb-Tek’i özerk bir anlayışla yeniden yapılandırmayı planlıyor. Bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek, enerji verimliliğini artırmak ve çevreye duyarlı bir enerji sektörü oluşturmak üzerine odaklanan projeler geliştirdiklerini açıkladı. Ayrıca, eğitimde olduğu gibi, enerji alanında da uzmanlarla çalışarak çözüm önerilerini halkla paylaşacaklarını belirtti.

CTP, ülkeyi yönetenlerin liyakatsiz ve eşitlikten uzak yaklaşımlarının halkın refahı üzerindeki olumsuz etkilerini durdurmayı ve enerji sektörünü yeniden yapılandırmayı vaat ediyor. "Bu kötü gidişatı birlikte değiştireceğiz!" mesajıyla, halkı umutlu bir gelecek için harekete geçmeye çağırıyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi
01.10.2024

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