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"Kötü yönetimin faturası, 450 yeni istihdama eş değer"

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KIB-TEK Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, KIB-TEK'teki kötü yönetimin faturasının 450 yeni personel istihdamına eş değer olduğunu belirterek, 'yargılanacaksınız' dedi.
"Kötü yönetimin faturası, 450 yeni istihdama eş değer"

Sosyal medya hesbından paylaşımda bulunan Avcıoğlu, KIB-TEK üzerinde büyük oyunlar oynandığını savunarak, "Kurumun Finansman giderleri, Kurumun Personel Giderlerinin neredeyse yarısına ulaşmış durumda" dedi.

Avcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

 

KÖTÜ YÖNETİMİN FATURASI, 450 YENİ PERSONEL İSTİHDAMINA EŞ DEĞER!
Hangi konudan mı bahsediyorum?
Kıb-Tek üzerinde oynanan oyunlardan tabii ki!
Kıb-Tek'de SÖZDE LÜTUF olarak sunulan, TARİFE DÜZENLEMELERİNİN YAPILMAMASI nedeniyle Kurumun Borçlanmak zorunda bırakılması, YÜKLÜ FİNANSMAN GİDERLERİNİ BERABERİNDE GETİRİYOR!
Kurumun Finansman giderleri, Kurumun Personel Giderlerinin neredeyse yarısına ulaşmış durumda!
➡️ 1kWs Enerjinin Güncel Üretim Maliyetine baktığımızda;
1️⃣ Kötü Yönetim sebebiyle Kurumun bozulan mali yapısı neticesinde oluşan Finansman Giderlerinin, Elektrik Birim Fiyatları üzerindeki etkisinin “Personel (Çalışan+Emekli) giderlerinin yarısına ulaştığını”, diğer bir deyişle; “Kuruma 450 yeni personel istihdam edilmiş gibi” bir İLAVE YÜK GETİRDİĞİNİ,
2️⃣ Yatırım Kalemine ise hiçbir kaynak ayrılmadığını, dolayısıyla FİLTRE konusu DAHİL olmak üzere, HİÇBİR YATIRIMA kaynak olmadığı gibi, böyle bir NİYETLERİNİN DE OLMADIĞINI,
3️⃣ Yakıt Bedelinin Elektrik Birim Fiyatı içerisinde yaklaşık %74 ile hala aslan payına sahip olduğunu,
4️⃣ Mevcut Maliyetlere göre, Elektriğin şuan kWs başına yaklaşık 1TL ZARARINA SATILDIĞINI,
5️⃣ Hal böyleyken, Yasalar çerçevesinde DENETLEMEKLE GÖREVLİ, Denetim KURULLARININ ÖLÜ TAKLİDİ YAPTIĞINI,
biliyor muydunuz?
YOKSA SİZ HALA "VATANDAŞI DÜŞÜNEREK" TARİFE DÜZENLEMESİ YAPMADIKLARINA MI İNANIYORSUNUZ?
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