Kötünün İyisi GG

Dumlupınar:0 - Gençlik Gücü:1Gençlik Gücü’nü ikinci tura taşıyan tek golü 13’üncü dakikada atan Debola Daniel OgunSeye, 30’uncu dakikada sakatlanınca oyun dışına alındı

Her iki takım futbolcuları da ender girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamadılar

STAT: İskele Cumhuriyet Stadı.

HAKEMLER: Hakan Muhtaroğlu, Cemal Sakallı, Kaan Koday.

DUMLUPINAR: Yılmaz Mert, Nazmi Rüzgar, ErdoğBarkınay, Mahmut Olcay, Celal Habeşoğlu (Ümit Genç), Can Özbilen (Rıdvan Doymaz), Berke Zorba, YannisYessa, KpahSherman, Hikmet Çelikel (Hüseyin Kayalılar), Mert Yücetürk.

GENÇLİK GÜCÜ: Çağatay Gürler, Hüseyin Taşçı, Özcan Saygı, Daniel Oddo, ZeebChoudhry, Burak Ateş (Hüseyin Yıldırım), Hascan Kırmaz, Uğur Sönmez, Hakan Altın, İsmail Soydan,Debola Daniel OgunSeye (Ceyhun Özalkın).

GOL: Dk:13 Debola Daniel OgunSeye(Gençlik Gücü).

Koop Bank Kıbrıs Kupası 2’nci Tur karşılaşmasında Gençlik Gücü rakibi Dumlupınar’ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Hatırı sayılır seyirci kitlesinin izlediği karşılaşmada, her iki takım futbolcuları da ender girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamadılar. Golü bulan taraf olan Gençlik Gücü, kötünün iyisi oldu.

13’üncü dakikada, sağdan gelişen Gençlik Gücü atağında Hakan Altın’ın pasında topla buluşan Debola Daniel OgunSeye, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi ve sol ayağı ile güzel bir şut atarak topu ağlara gönderdi, Dumlupınar:0 – Gençlik Gücü:1.

18’inci dakikada, Dumlunar’danKhapSherman’ın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Çağatay Gürler topu kornere çeldi.

30’uncu dakikada, rakibi ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Debola Daniel OgunSeye yerini takım arkadaşı Ceyhun Özalkın’a bırakmak zorunda kaldı.

31’inci dakikada, soldan gelişen Dumlupınar atağında ErdoğBarkınay’ın kafa şutunda top kaleci Çağatay Gürler’de kaldı.

45’inci dakikada, sağdan topla çizgiye kadar inen Özcan Saygı’ın arka direğe ortasında Hakan Altın’ın yakın mesafeden vurduğu top üstem dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takım Gençlik Gücü’nün 1-0’lık galibiyetinde kapandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Gençlik Gücü oldu.

50’inci dakikada, Hakan Altın’ın ceza sahası içerisinden attığı şutta top yandan dışarı gitti.

54’üncü dakikada, yine ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan Altın’ın vurduğu topu kaleci Yılmaz Mert kornere çeldi.

65’inci dakikada, sağdan gelişen Gençlik Gücü atağında Hakan Altın’dan aldığı parla kaleci alanına kadar inen Ceyhun Özalkın’ın vurduğu top kaleye paralel giderek ters taraftan dışarı çıktı.

78’inci dakikada, Gençlik Gücü’nün kaleye yaklaşık 25 uzaklıkta kazandığı serbest atışı Hakan Altın direkt kaleye kullandı, top az farkla üsten dışarı gitti.

83’üncü dakikada, Hakan Altın’ın topla buluşturduğu Ceyhun Özalkın’ın penaltı noktası üzerinden vuruşunda top yandan dışarı gitti.

85’inci dakikada, Özcan Saygı’nın soldan ortasında topla penaltı noktasında buluşan Hakan Altın topu dışarı attı.

86’ncı dakikada, bu kez HascanKırmaz’ın pasında topla ceza sahası içerisinde buluşan Hakan Altın’ın vurduğu top yan kale direğine çarparak oyun alanını terk etti.

87’nci dakikada, ani gelişen Dumlupınar atağına KhapSherman kaleci Çağatay Gürler ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

89’uncu dakikada, sağdan yapılan ortada topu iyi takip eden KhapSherman’ın sol çaprazdan sert şutunda kaleci Çağatay Gürler topu bir kez daha kornere çelmeyi başardı.

Karşılama Gençlik Gücü’nün 1-0’lık galibiyetinde kapandı ve Gençlik Gücü çeyrek finale adını yazdıran takım oldu.