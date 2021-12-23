Aşklarını dolu dizgin yaşayan dünyaca ünlü çift Kourtney Kardashian ve Travis Barker, özel hayatlarındaki en özel ayrıntıyı dahi sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Kourtney Kardashian, mücevher tasarımcısı arkadaşı Dani Michelle'e sevgilisi Travis'in cinsel organı şeklinde yaptırdığı kolye ile çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Kardashian'ın bu paylaşımı "Bu kadarı da olmaz" dedirtti.