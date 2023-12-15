Kovan başı destek ve balon balığı ödemeleri yapıldı

Bakanlıktan yapılan duyuruda, 2023 yılında arıcılık yapan ve Veteriner Dairesi’ne bildirimde bulunan 238 arıcıya, 20 bin 641 kovan için 2 milyon 477 bin TL; 2023 yılı için Hayvancılık Dairesine teslim edilen 24 bin 907 adet Balon balığı için de 44 balıkçıya 298.8 bin TL ödeme yapıldığı kaydedildi.

Arıcıların ödemelerini Arıcılık Kooperatifinden, balıkçıların ise ödemelerini Kooperatif Merkez Bankası’ndan teslim alabileceği belirtildi.