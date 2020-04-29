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Kovid-19 Afrika’nın en büyük ekonomilerinden Nijerya’yı olumsuz etkiledi

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Kovid-19 Afrika’nın en büyük ekonomilerinden Nijerya’yı olumsuz etkiledi
Kovid-19 Afrika’nın en büyük ekonomilerinden Nijerya’yı olumsuz etkiledi

Afrika’nın en büyük ekonomilerinden Nijerya’da Kovid-19 salgını nedeniyle yatırımcılar 5 milyar dolar kayba uğradı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Afrika’nın en fazla petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Nijerya ekonomisi, küresel alandaki petrol varil fiyatlarındaki düşüşten de olumsuz etkilendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının ilk tespit edildiği günden itibaren yaşanan iki aylık süreçte Nijeryalı yatırımcılar 5 milyar dolar maddi zarar yaşadı.

Yaklaşık bir aydır devam eden sokağa çıkma yasağının özellikle sanayi ve ticaret alanını olumsuz etkilediği kaydedildi.

Üretimin durması nedeniyle birçok firma çalışanlarına maaş ödeyemezken dolar kurunda yaşanan yükseliş de ekonomiyi olumsuz etkiledi.

IMF’den Nijerya’ya destek
Uluslararası Para Fonu (IMF) ise Nijerya’nın talebi üzerine Kovid-19 ile mücadele kapsamında kullanılmak için bu ülkeye 3,4 milyar dolarlık kredi vermeyi kabul etti.

Nijerya Kovid-19 ile mücadelede kullanılmak üzere IMF’den başka Afrika Kalkınma Bankasından 1 milyar dolar, Dünya Bankasından ise 2,5 milyar dolar kredi almayı planlıyor.

200 milyona yaklaşan nüfusuyla Nijerya’da 1.337 kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken 40 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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