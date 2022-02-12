Kovid-19 Aşısı Kanda Pıhtılaşma Yapar mı?

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tankut Akay, Kovid-19’un pıhtı için büyük bir risk olduğunun altını çizerek, aşı olmanın önemini vurguladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün çeşitli varyantlar ile sağlığı tehdit ettiğini sözlerine ekleyen uzman isim, "Kalp damar cerrahları olarak pıhtı ve pıhtının komplikasyonlarıyla hiç olmadığı kadar bu dönemde uğraşıyoruz. Aşıların pıhtı oluşturduğuna dair söylemler tamamen spekülasyondur. Kovid-19 pıhtı konusunda çok daha fazla risk oluşturmakta. Onun için aşı olmayı öneriyorum, hatırlatma aşılarını da ihmal etmeyin. Endişeye gerek yok, kişi ve toplum sağlığı için çok önemli. Tecrübemiz de bu yönde" diye ifade etti.

Hekim olarak tüm aşılarını yaptırdığının mesajını veren uzman cerrah, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının kılavuz yayınlarının önerdiği gibi aşı olmayı tüm hastalarına önerdiğinin altını çizdi.

HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİNİN YAŞAMINI YİTİRMESİNE NEDEN OLUYOR!

Damar cerrahisinde önemli gelişmeler kaydedildiğini de bildiren Prof. Dr. Tankut Akay, şunları kaydetti: "Yeni geliştirilen ilaçlar, pıhtı eritme cihazları, cihaz makineleri anjiyografiyle yapılan tedaviler, ameliyata ihtiyaç duymadan uyguladığımız tedavilerimiz var. Dünyada en çok ölüm sebebine yol açan iki hastalıktan birisi kardiyovasküler hastalıklardır. Dünyada en çok kişinin hayatına mal olan hastalıklar. Dört kanser hastasından biri pıhtıya maruz kalıyor. Onun için kardiyovasküler hastalıklar çok önemli. Hastalığın hem tetikleyicisi hem de sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde üç kişiden biri kardiyovasküler hastalıktan hayatını kaybetmekte."

Yaşam tarzının kardiyovasküler hastalıkları etkilediğine değinen Akay, kontrolsüz kilo alımının, hareketsiz yaşamın, yüksek tansiyon ve sigara tüketiminin riski yüksek oranda artırdığını söyledi.

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR PANDEMİDE İVME KAZANDI!

Pandemi sürecinde hareketsiz yaşam ile birlikte kardiyovasküler hastalıklarda ciddi bir artış olduğunu vurgulayan Akay, "Kilo alımına çok dikkat edilmesi, egzersizin artırılması gerekiyor. Salgın dolasıyla hastaneye gidemeyen hastalar var, erken müdahale şanslarını kaybediyorlar. Kovid-19 damarlarda kalıcı hasara neden olabiliyor. Koronavirüsü atlattıktan sonra kalp sorunları devam eden, kronik pıhtı olan bunlarla ilgili tedavi gören hastalarımız var. İlerleyen zamanda bununla ilgili dünya verileri de paylaşılacak" diyerek açıklamasını noktaladı.