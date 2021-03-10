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Kovid-19 aşısı olan yetişkinlerin sosyal mesafe kurallarına daha az dikkat ettiği ortaya çıktı

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Kovid-19 aşısı olan yetişkinlerin sosyal mesafe kurallarına daha az dikkat ettiği ortaya çıktı
Kovid-19 aşısı olan yetişkinlerin sosyal mesafe kurallarına daha az dikkat ettiği ortaya çıktı

Gallup News sitesinde yer alan habere göre, anket sonuçları, Kovid-19 aşısı olanların, aşı olmayanlara kıyasla sosyal mesafe kurallarına daha az uyduklarını gösterdi.

Araştırma kapsamında, Kovid-19 aşısı olan ABD'li yetişkinlerin yalnızca yüzde 38'inin kendilerini evlerinde izole etmeye devam ettiği, bu oranın iki dozlu aşıların tek dozunu alan yetişkinlerde yüzde 51, henüz aşı olmamış ancak olmayı düşünen kişilerde yüzde 57 olduğu kaydedildi.

Bunun yanı sıra aşı olmayı düşünmeyen kişiler arasında sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyma eğiliminin yüzde 28 ile en düşük olduğu belirtildi.

Aşı olmak istemeyen kişilerin yüzde 10'unun Kovid-19'a daha önce yakalandığı için aşı olmayı reddettiği bildirildi.

Anket sonuçları, aşı olmayı reddeden kişilerin yüzde 22'sinin aşıyla ilgili güvenlik endişesi duyduğunu, yüzde 19'unun virüsün sağlığına ciddi şekilde zarar vereceğini düşünmediğini ve yüzde 16'sının da aşının çok kısa sürede geliştirildiğine inandığı için aşı olmak istemediğini gösterdi.

Ayrıca sonuçlar, aşı olan kişilerin virüsle ilgili daha az endişe duyduklarını ancak yüzde 35'inin aşı olduktan sonra da virüse yakalanma korkusu taşıdığını gösterdi.

Kovid-19'a yakalanma korkusunun aşı olmayan veya aşılanma sürecini henüz tamamlamayan yetişkinlerde yüzde 60’ın üstünde olduğu bildirildi.

Araştırmaya göre, ABD'li yetişkinlerin yüzde 49'u virüse yakalanmaktan endişe duyuyor.

Ocak ve şubatı kapsayan ankette 7 bin 806 kişinin cevapları değerlendirildi.

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