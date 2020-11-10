  • BIST 1.243
  • Altın 490,241
  • Dolar 8,1340
  • Euro 9,6062
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli 4 pozitif vaka saptandı

Kovid-19 aşısının fiyatı belli oldu

» »
Kovid-19 aşısının fiyatı belli oldu
Kovid-19 aşısının fiyatı belli oldu

Türk çiftin imzasını taşıyan, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısının fiyatı belli oldu.

Koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu olduğu BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’in, gelen olumlu verilerinin ardından bu ay içinde ABD'ye koronavirüs aşısı için onay başvurusunu sunacakları belirtildi. Pfizer, ABD hükümeti ile Temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD’deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.

ALMANYA AŞIYI 2021’İN İLK ÇEYREĞİNDE BEKLİYOR

Almanya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, aşının 2021’in ilk çeyreğinden önce alınmayacağı ifade edildi. Açıklamada, “Olumlu bir risk-fayda oranının teyit edilebileceği varsayılırsa, ilk onayların en erken 2021’in ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor” denildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tüketirken dikkat! Kanı sulandırıyorlar!10 Kasım 2020 Salı 20:15
  • AB Biontech ve Pfizer'le görüşmeleri tamamladı10 Kasım 2020 Salı 18:12
  • Grip Aşısıyla Bağlantısı Olduğundan Şüphelenilen Ölümler 101'e Çıktı10 Kasım 2020 Salı 14:36
  • İşte Korona Virüsü'nün En Gerçekçi Görüntüsü10 Kasım 2020 Salı 12:15
  • Bu 3 belirtiyi gören koşa koşa hastaneye gitsin!10 Kasım 2020 Salı 10:25
  • Koronaya Karşı Sürpriz Bir Buluş Gerçekleştirildi!10 Kasım 2020 Salı 10:10
  • Türkiye'de Covid-19 nedeniyle ölen hekim sayısı 61'e yükseldi09 Kasım 2020 Pazartesi 22:20
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 50 Milyon 739 Bini Geçti09 Kasım 2020 Pazartesi 20:15
  • Pfizer ile BioNTech'in iki dozlu aşısı: 'İlk dozdan 28 gün sonra Kovid-19'a karşı yüzde 90'dan fazla koruma sağlıyor'09 Kasım 2020 Pazartesi 19:48
  • Koronavirüs aşısında müjdeli haber geldi! Virüsü yüzde 90 önledi09 Kasım 2020 Pazartesi 15:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti