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Kovid-19 Bağlantılı Ölüm Tahminlerinin Düşmesinde "Sosyal Mesafe" Etkisi

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Kovid-19 Bağlantılı Ölüm Tahminlerinin Düşmesinde "Sosyal Mesafe" Etkisi
Kovid-19 Bağlantılı Ölüm Tahminlerinin Düşmesinde "Sosyal Mesafe" Etkisi

ABD’de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine ilişkin yapılan araştırmalara ve projeksiyonlara göre, Kovid-19 kaynaklı tahmin edilen ölüm oranının düşmeye başladığı bildirildi.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadale Görev Gücü tarafından günlük açıklanan projeksiyonlardaki ölüm tahminlerinin bir gün öncesine göre düşüş göstermesi dikkati çekti. Buna göre, sonuçlar salı günü ABD’de ağustos ayına kadar 82 bin insanın öleceğini gösteriyordu ancak çarşamba günü itibarıyla bu rakamın 60 bine indiği görüldü. Söz konusu sonuçların virüsle mücadele konusunda alınan tedbirlerle doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi. Sosyal mesafenin korunması, test sayısının arttırılması, okul, park, kamusal alanlar ve işyerlerinin kapatılması gibi adımların ölüm tahminindeki düşüşte büyük rol oynadığı vurgulandı.

Oranlardaki düşüşe ilişkin CNN kanalına konuşan Washington Üniversitesi Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü Araştırmacı Gregory Roth, kendilerinin de benzer sonuçlar elde ettiğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız projeksiyonlar, sosyal mesafe ve ölüm oranının birbirleriyle doğrudan ilişkili olduğunu etkili bir şekilde gösteriyor ve tüm eyaletlerin sosyal mesafenin sağlanması konusunda kapsamlı ve agresif bir politika çizdiğini baz alarak sonuç veriyor. Bazı eyaletlerin diğerlerinden çok daha hızlı önlem alması bu sayının düşmesini sağlamıştır."

Sosyal mesafe ve kişisel temizlik kurallarına tüm eyaletlerde sıkı bir biçimde uyulduğunu belirten Roth, bu kuralların esnetilmesi durumunda ölüm sayısının tekrar yükselişe geçeceğini vurguladı.

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