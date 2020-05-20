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"Kovid-19 bulaşır" korkusuyla hastaneye gitmedi, yatağında ölü bulundu

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Antalya’da yaşayan 22 yaşındaki Kemal Can Varol odasında ölü bulundu. Hayatını kaybeden gencin babası, “Oğlum son günlerde kol ve omuz ağrıları çekiyordu. Ancak yeni tip koronavirüs nedeniyle hastaneye gitmekten çekindik” dedi
"Kovid-19 bulaşır" korkusuyla hastaneye gitmedi, yatağında ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Ercan ile Yasemin Varol, yatağında uyuyan 22 yaşındaki oğulları Kemal Can Varol'un rahatsızlandığını fark edince durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Varol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, Varol'un cesedinde herhangi bir darp ya da kesik izine rastlamadı.

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada anne Yasemin Varol, "Hayır, oğlum ölmüş olamaz. Hadi uyan güzel yavrum. Daha görecek çok günlerimiz var. Yalvarırım bir daha kontrol edin" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. 

Baba Ercan Varol ise, "Oğlum son günlerde kol ve omuz ağrıları çekiyordu. Ancak yeni tip koronavirüs nedeniyle hastane gitmekten çekindik. Dünyam başıma yıkıldı. Gencecik oğlum ellerimizin arasından kayıp gitti" diye konuştu.

Varol'un cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. 

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