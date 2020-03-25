Kovid-19 Çelik Yüzeylerde 72 Saat Canlı Kalabiliyor

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) paslanmaz çelik yüzeylerde 72, kâğıtta 96-120, plastikte 120, havada 3, alüminyumda 2-8, tahtada ve camda 96 saat kalabildiğini belirterek, bu yerlerle temastan sonra el temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini bildirildi.

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tutunduğu yüzeylerde ne kadar süre canlı kalabildiğine ilişkin bilgi verdi.

Tıp dünyasının saygın dergilerinden New England Journal of Medicine'da 17 Mart 2020 tarihinde yeni bir makalenin yayımlandığını belirten İlhan, "Araştırmada, Kovid-19'un paslanmaz çelik yüzeylerde 72 saate kadar canlı kalabildiği belirlendi. Çalışmada, virüs yoğunluğunun bu yüzeylerde yarılanma ömrünün ise 5,6-6,8 saat arasında olduğu ortaya kondu." bilgisini verdi.

Prof. Dr. İlhan, yine benzer araştırmalarda da virüsün diğer yüzeylerdeki tutulumuna ilişkin sürenin belirlendiğini anlatarak, "Araştırmalar, virüsün kâğıt üzerinde 4-5 gün (96-120 saat), plastikte 5 gün (120 saat) havada 3 saat, alüminyumda 2-8 saat, korunmak için de sık kullanılan ameliyat eldivenlerinde 8 saat, tahtada ve camda 4 gün (96 saat) kalabildiğini gösteriyor." diye konuştu.

YÜZEYLERE TEMASTAN SONRA EL TEMİZLİĞİ YAPILMALI

Araştırma sonuçlarını değerlendiren İlhan, günlük hayatta kapı kolundan, asansör düğmesine, taşıtlardan, yiyecek içecek kaplarına hemen her yerde plastik ve çelik kullanıldığına dikkati çekti ve bu tür yerlerin temizliğinin de en az el temizliği kadar önem taşıdığını vurguladı.

Özellikle iş yerlerinde bu tür yerlerin çok olduğuna dikkati çekerek, düzenli olarak çamaşır suyu ile temizlik yapılması gerektiğini bildirdi. Bu yerlerde virüs olması halinde temas eden kişilerin hastalık kapabileceğine dikkati çeken İlhan, bu tür yüzeylerdeki virüslerin bir anda yüzlerce kişi için risk oluşturabildiği uyarısında bulundu.

Bu nedenle mutlaka ellerin önerilen şekilde su ve sabun ile iyice yıkanması gerektiğini vurgulayan İlhan, bunun mümkün olmadığı koşullarda ise el temizliğinin yüzde 80 alkol içerikli kolonya ya da dezenfektan ile yapılması ve ellerin yüz, ağız ve buruna kesinlikle götürülmemesi gerektiğini anlattı.

SAÇ VE SAKALA DİKKAT

Virüs bulaşında vücuttaki en riskli yerlerden birinin de saç ve sakal olduğuna işaret eden İlhan, "Saç ve sakal, virüsün üremesi için uygun yerlerdir. Bu nedenle saç ve sakalın kısa kesilmesi ve gerekli yerlerde bone kullanılması uygun olacaktır." uyarısında bulundu.

Prof. Dr. İlhan, mümkün olan her koşulda evde kalmaya ve sosyal izolasyona uyum sağlamaya özen gösterilmesinin yaşamsal öneme sahip olduğuna işaret ederek, "Zorunlu durumda evden çıkıldığında dışarıda giyilen giysiler balkon gibi yerde havalandırılmalı ve mümkün olanlar yıkanmalı. Evde 60 yaş üzeri veya hipertansiyon, kalp hastalığı, diyabet, kanser, obezite gibi kronik hastalığı olanlarla temas kurulmamalı." ifadelerini kullandı.

Çalışma hayatında bulunanların ise iş yeri tarafından sağlanan kişisel koruyucuları kullanması gerektiğini belirten İlhan, iş yerinde kullanılan önlük, maske ile eve dönülmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.