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Kovid-19 Damarlarda Kalıcı Hasara Neden Olabiliyor

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Başkent Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tankut Akay, "Koronavirüsü atlattıktan sonra kalp sorunları devam eden, kronik pıhtı olan bunlarla ilgili tedavi gören hastalarımız var." dedi.
Kovid-19 Damarlarda Kalıcı Hasara Neden Olabiliyor

Başkent Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tankut Akay, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) damarlarda kalıcı hasara neden olabildiğini belirterek, "Kovid-19 pıhtı konusunda çok daha fazla risk oluşturmakta. Onun için aşı olmayı öneriyorum, hatırlatma aşılarını da ihmal etmeyin." dedi.

Akay, AA muhabirine, iki yıldır koronavirüsle mücadele edildiğini ve her gün ülkede 200 civarında kişinin salgında hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Dünyada çeşitli varyantların ortaya çıktığını aktaran Akay, "Kalp damar cerrahları olarak pıhtı ve pıhtının komplikasyonlarıyla hiç olmadığı kadar bu dönemde uğraşıyoruz. Aşıların pıhtı oluşturduğuna dair söylemler tamamen spekülasyondur. Kovid-19 pıhtı konusunda çok daha fazla risk oluşturmakta. Onun için aşı olmayı öneriyorum, hatırlatma aşılarını da ihmal etmeyin. Endişeye gerek yok, kişi ve toplum sağlığı için çok önemli. Tecrübemiz de bu yönde." diye konuştu.

Hekim olarak tüm aşılarını yaptırdığına değinen Akay, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının kılavuz yayınlarının önerdiği gibi aşı olmayı tüm hastalarına önerdiğini söyledi.

"Üç kişiden biri kardiyovasküler hastalıktan hayatını kaybediyor"

Damar cerrahisinde önemli gelişmeler kaydedildiğini bildiren Akay, şunları kaydetti:

"Yeni geliştirilen ilaçlar, pıhtı eritme cihazları, cihaz makineleri anjiyografiyle yapılan tedaviler, ameliyata ihtiyaç duymadan uyguladığımız tedavilerimiz var. Dünyada en çok ölüm sebebine yol açan iki hastalıktan birisi kardiyovasküler hastalıklardır. Dünyada en çok kişinin hayatına mal olan hastalıklar. Dört kanser hastasından biri pıhtıya maruz kalıyor. Onun için kardiyovasküler hastalıklar çok önemli. Hastalığın hem tetikleyicisi hem de sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde üç kişiden biri kardiyovasküler hastalıktan hayatını kaybetmekte."

Prof. Dr. Akay, kişinin yaşam tarzının damar hastalıklarında çok etkili olduğunu belirterek, kontrolsüz kilo alımının, hareket yaşamın, yüksek tansiyon, sigara tüketiminin kalp ve damar hastalıklarını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

"Hastaneye gitmeyenler erken müdahale şanslarını kaybediyor"

Salgın sürecinde hareketsiz yaşamla birlikte kalp damar hastalıklarında ciddi artış olduğunu dile getiren Akay, "Kilo alımına çok dikkat edilmesi, egzersizin artırılması gerekiyor. Salgın dolasıyla hastaneye gidemeyen hastalar var, erken müdahale şanslarını kaybediyorlar. Kovid-19 damarlarda kalıcı hasara neden olabiliyor. Koronavirüsü atlattıktan sonra kalp sorunları devam eden, kronik pıhtı olan bunlarla ilgili tedavi gören hastalarımız var. İlerleyen zamanda bununla ilgili dünya verileri de paylaşılacak." ifadelerini kullandı.

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