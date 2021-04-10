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‘Kovid-19 görülen her 3 kişiden biri psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşıyor’

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Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan her 3 kişiden birinin psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşadığı ortaya çıktı.
‘Kovid-19 görülen her 3 kişiden biri psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşıyor’

Lancet Psychiatry tıp dergisinde yayınlanan ve ABD’den 236 bin kişinin incelendiği araştırmaya göre, Kovid-19‘a yakalananların yüzde 34’ünde enfekte olduktan sonraki altı ay içinde nörolojik ya da psikolojik rahatsızlık tespit edildi.

Hastaların yüzde 17’sinde yaygın biçimde ‘anksiyete’ görülürken, yüzde 14’üne ‘duygudurum bozukluğu’ teşhisi kondu.

Kovid-19 yüzünden hastaneye kaldırılanlarda ise nörolojik etkilere daha fazla rastlandı.

Kovid-19’a rastlanan her 50 kişiden birinde ise beynin kan damarlarında daralma ya da tıkanma sonucu kan akışındaki azalma nedeniyle ‘iskemik inmesi’ görüldü.

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