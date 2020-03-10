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Kovid-19 Güney Kıbrıs’a en kötü senaryo ile girdi, Lefkoşa Genel Rum Hastanesi ise karantina altına alındı

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Kovid-19 Güney Kıbrıs’a en kötü senaryo ile girdi, Lefkoşa Genel Rum Hastanesi ise karantina altına alındı
Kovid-19 Güney Kıbrıs’a en kötü senaryo ile girdi, Lefkoşa Genel Rum Hastanesi ise karantina altına alındı

Koronavirüs teşhisi konulan Lefkoşa Rum Genel Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Şefi ile temas eden hastaların da yüksek tehlike arz ettiği belirtiliyor. Lefkoşa Genel Rum Hastanesi ise karantina altına alındı. Rum Yönetimi’nin sınır kapıları ile ilgili kararını bugün toplanan Rum Bakanlar Kurulu’nda vermesi bekleniyor.

Rum haber kaynakları, “Korona virüsünün evi Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nin içinde” başlığını kullanarak, koronavirüsün Güney Kıbrıs’a en kötü senaryo ile girdiğini yazdı.

Koronavirüs teşhisi konulan Lefkoşa Rum Genel Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Şefi’nin temas ettiği hastaların da yüksek tehlike arz ettiğine dikkati çekildi.

Rum medyası, Lefkoşa Genel Hastanesi karantinada” başlığıyla Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde tüm ameliyatların, randevuların ve hastane ziyaretlerinin bugün ve yarın için iptal edildiğini duyurdu.

Güney Kıbrıs’ın olabilecek en kötü senaryo ile, muhtemelen bu kadarının öngörülemeyeceği şekilde, korona virüsü ile mücadele eden ülkeler haritasına girdiği aktarıldı.

Rum Sağlık Bakanlığı da virüs saptanan kardiyoloji bölümü şefiyle 3 Mart’tan itibaren temasa geçen onlarca hasta ve sağlık çalışanını arıyor.
Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs’ta ayrıca ikinci vakanın da kısa süre önce İtalya’nın Milano şehrinden dönen Limasollu 25 yaşındaki genç olduğunu kaydetti.

Güney Lefkoşa’daki bir polis karakolunda tutuklu bulunan bir kişi ile Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait kışladaki bir askerin karantinaya alındığı belirtildi.

Söz konusu Rum polis karakolundaki tutuklularla temas içinde olan polislerin, avukatların ve diğer tutukluların da inceleme altına alındığı ifade edildi.

Bu arada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sınır kapıları ile ilgili kararını bugün toplanan Rum Bakanlar Kurulu’nda vermesinin beklendiği aktarıldı.

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