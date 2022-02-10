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Kovid-19 Hastalarının Büyük Kısmında Diyabet Var

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Kovid-19 Hastalarının Büyük Kısmında Diyabet Var
Kovid-19 Hastalarının Büyük Kısmında Diyabet Var

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına dair DSÖ’den açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde son 40 yılda şeker hastalarının sayısının 4 katına çıktığını ifade ederek, yeni tip koronavirüs nedeniyle hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmının diyabet olduğunu belirtti.

KOVİD-19 HASTALARININ BÜYÜK KISMINDA DİYABET VAR

AA'nın aktardığı habere göre, Ghebreyesus, örgütün ‘Küresel Diyabet Sözleşmesi’nin lansmanı dolayısıyla yazılı açıklamada, ‘Diyabet konusunda acil önlem alma ihtiyacı her zamankinden daha açık.’ ifadesini kullandı.

Dünya genelinde son 40 yılda diyabet hastalarının sayısının 4 katına çıktığına vurgu yapan Ghebreyesus, şu uyarıları yaptı:

‘Erken ölme riski düşeceği yere artan tek büyük bulaşıcı olmayan hastalık türü bu. Ayrıca, Kovid-19'dan dolayı hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmında diyabet var.’

DSÖ, yeni Küresel Diyabet Sözleşmesi'yle şeker hastalığını önleme çabalarına destek ve insülinin keşfinden 100 yıl sonra ihtiyaç duyan herkese tedavi sağlamayı amaçlıyor.

Sözleşme, Toronto Üniversitesi'nin desteğiyle DSÖ ve Kanada hükümeti tarafından ortaklaşa düzenlenen Küresel Diyabet Zirvesi'nde bugün açıklanıyor.

DSÖ, sözleşmeyle düşük ve orta gelirli ülkelerde diyabet teşhis araçlarına, ilaçlarına ve özellikle de insüline erişimi artırmayı hedefliyor.

Örgüte göre, şu anda dünyada insülin piyasasına sadece 3 şirket hakim durumda.

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