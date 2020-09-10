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Kovid-19 hastalarının Türkiye’ye nakli dün akşam başladı

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Kovid-19 hastalarının Türkiye’ye nakli dün akşam başladı
Kovid-19 hastalarının Türkiye’ye nakli dün akşam başladı

Kovid-19 Hastalarının Türkiye’ye nakli başladı.

Türkiye’den Ercan Havalimanı’na gelen Türkiye Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçak, ilk etapta 4 Kovid-19 hastasını alarak, Türkiye’ye geri döndü.

Hasta nakli için gelen ambulans uçak, 23.30’da Türkiye’ye doğru hareket etti. Nakil sırasında havalimanı görevlileri ve sağlık çalışanları tarafından maske kullanımı ve mesafe kuralına dikkat edildi. Ambulans uçaklarla KKTC’den Türkiye’ye hasta nakillerinin devam etmesi bekleniyor.  

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