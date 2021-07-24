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Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı İngiltere'de vaka sayılarının artmasından endişe duyuluyor

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İngiltere'de dört aşamalı plan dahilinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının sonuncusunun 19 Temmuz'da kaldırılmasının ardından gelecek haftalarda vaka sayılarının artmasından endişe duyuluyor.
Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı İngiltere'de vaka sayılarının artmasından endişe duyuluyor

Uzmanlar, Delta varyantının, Kovid-19 vakalarının yüzde 99'unu oluşturduğu İngiltere'de, son 3 günde vaka sayılarındaki düşüşün, zirveye ulaşıldığı ve trendin aşağı doğru devam edeceği anlamına gelmediği uyarısında bulundu.

Öte yandan, kısıtlamaların kaldırılmasıyla Delta varyantının "üçüncü dalga"yı körükleyeceğinden endişe ediliyor. Uzmanlar, son 3 günde vaka sayılarında düşüş görülmesine rağmen, 19 Temmuz'da kısıtlamaların kaldırılmasının etkilerinin henüz tam olarak istatistiklere yansımadığına işaret etti. Ayrıca uzmanlar, gevşemenin ardından vakaların zirve yapıp yapmadığına kesin olarak karar vermenin birkaç hafta süreceği yorumunu yaptı.

Açıklanan son verilere göre, hastaneye yatış sayılarında önceki haftalara göre artış görüldü.

East Anglia Üniversitesi'de tıp profesörü olan Paul Hunter, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "19 Temmuz'daki gevşemenin herhangi bir etkisini görmek için henüz çok erken ve vakalardaki düşüşün bir kısmı, çocukların artık düzenli olarak test edilmemesinden kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Edinburgh Üniversitesinde epidemiyoloji ve veri bilimi profesörü Rowland Kao da şunları kaydetti:

"(Vaka sayılarında) Herhangi bir düşüş her zaman memnuniyetle karşılanır ancak bunun devam edip etmediğini söylemek için henüz çok erken. Şiddetli Kovid-19 enfeksiyonuna karşı oldukça savunmasız birçok insan olduğunu ve enfeksiyon sayılarının hala yüksek olduğunu hatırlamakta fayda var."

Ülkede, Kovid-19 olan her 10 kişinin ortalama 12 ila 14 kişiye hastalığı bulaştırmaya devam ettiği kaydedildi.

İngiltere'de son 24 saatte 36 bin 389 Kovid-19 vakası tespit edildi, 64 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

600 binden fazla kişiye kendini tecrit etmesi uyarısı yapıldı

İngiltere ve Galler'de Sağlık Bakanlığının geliştirdiği Kovid-19 uygulamasını kullanan 600 binden fazla kişiye kendilerini tecrit etmesi gerektiğine dair uyarı mesajı gönderilmişti.

Çok sayıda çalışanın kendini izole etmesi nedeniyle işletmelerin, tecrit uyarılarının ciddi personel sıkıntısına neden olduğu ve hizmetleri etkilediğine dair şikayetleri gündeme geldi.

Özellikle süpermarketler, çok sayıda personelin izolasyonu nedeniyle ürün kıtlığı yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını ancak salgının henüz bitmediğini söyleyerek halkı temkinli olmaya çağırmıştı.

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