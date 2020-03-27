  • BIST 90.173
  • Altın 336,893
  • Dolar 6,4495
  • Euro 7,1057
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Kovid-19 Nedeniyle 8 Ülkede 50 Türk Vatandaşı Hayatını Kaybetti

» »
Kovid-19 Nedeniyle 8 Ülkede 50 Türk Vatandaşı Hayatını Kaybetti
Kovid-19 Nedeniyle 8 Ülkede 50 Türk Vatandaşı Hayatını Kaybetti

 Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bugüne kadar 8 ülkede 50 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kıran, Dışişleri Bakanlığı Kovid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşma sonrası, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarıyla ilgili soru üzerine Kıran, "Maalesef sayı artıyor. Bugün itibarıyla bize intikal eden bilgilere göre 8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı virüs sebebiyle kaybetmiş bulunuyoruz. Keza dünyanın farklı ülkelerinde sonuçları pozitif çıkan vatandaşımız var. 151 vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Onların durumlarını da yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Kıran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yardıma ihtiyacı olan vatandaşların durumlarıyla bizzat ilgilendiğini, cenazelerin defninden Türkiye'ye ulaştırılmasına kadar her süreci yakından takip ettiğini aktardı.

Kıran, "Bu vesileyle gerek ülkemizde gerek yurt dışında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyoruz." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya’da Kovid-19 Salgını Nedeniyle 2 Şehir Karantinaya Alındı27 Mart 2020 Cuma 12:35
  • ABD Başkanı Trump İle Çin Devlet Başkanı Şi Telefon Görüşmesi Yaptı27 Mart 2020 Cuma 12:11
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 500 Bini Aştı27 Mart 2020 Cuma 11:15
  • ABD, 82 Bin 179 Vaka İle Dünyada En Fazla Kovid-19 Görülen Ülke Oldu27 Mart 2020 Cuma 11:05
  • Koronavirüs Korkusu 35 Bin Dolarlık Ürünü Çöpe Attırdı27 Mart 2020 Cuma 11:02
  • İngiltere'de Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 578 Oldu27 Mart 2020 Cuma 10:50
  • Fransa'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 1696'ya Çıktı27 Mart 2020 Cuma 10:50
  • Avustralya’da ülkeye gelenler 14 gün karantinaya alınacak27 Mart 2020 Cuma 10:36
  • Avrupa Parlamentosundan Covid-19 tedbirlerine onay27 Mart 2020 Cuma 10:31
  • Merkel: Covid-19, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü27 Mart 2020 Cuma 10:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti