  • BIST 115.190
  • Altın 385,066
  • Dolar 6,8400
  • Euro 7,7067
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Kovid-19 Nedeniyle Dünyada Turist Sayısı Nisanda Yüzde 97 Azaldı

» »
Kovid-19 Nedeniyle Dünyada Turist Sayısı Nisanda Yüzde 97 Azaldı
Kovid-19 Nedeniyle Dünyada Turist Sayısı Nisanda Yüzde 97 Azaldı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisanda dünyada turist sayısında önceki yıla göre yüzde 97 düşüş olduğunu duyurdu.

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan UNWTO, Kovid-19'un turizme etkileriyle ilgili yeni veriler açıkladı.

UNWTO, 2019'la kıyasladığı verilerde, dünyada turist sayısında martta yüzde 55 olan düşüşün, nisanda yüzde 97'ye kadar yükseldiğini bildirdi.

Nisanda geçen yıla oranla dünyada 180 milyon kişinin daha az seyahat ettiğini belirten DTÖ, bunun turizm gelirindeki karşılığının yaklaşık 195 milyon dolarlık kayıp anlamına geldiğini kaydetti.

Açıklanan diğer verilerde, ocak ile nisan arasında dünyada turizmin en olumsuz etkilendiği bölgeler, yüzde 51'lik düşüşle Asya ve Pasifik olarak gösterildi.

Bunu Avrupa (eksi yüzde 44), Orta Doğu (eksi yüzde 40), Amerika (eksi yüzde 36) ve Afrika (eksi yüzde 35) izledi.

UNWTO, mayıs başında yaptığı açıklamada, seyahat kısıtlamalarının kaldırılma tarihlerine bağlı olarak 2020'de dünyada turist sayısının yüzde 58 ile yüzde 78 arasında düşebileceği tahmininde bulunmuştu.

Dünyada turizm sektörünün bu yıl 910 milyar ile 1,2 trilyon dolar arasında gelir kaybı yaşayacağı öngörüsünde bulunan UNWTO, bunun turizm sektörüyle direkt bağlantılı istihdam edilen 100 ila 120 milyon kişiyi tehdit ettiğini belirtmişti.

UNWTO, yaptığı yeni açıklamada, turizm sektörünün dünya genelinde yeniden başlamasına kadar ülkelerin ve uluslarası kuruluşların sektöre bağlı şirketlere ve çalışanlara "güçlü bir destek vermesi" çağrısını yineledi.

Turizmin yeniden başlamasının "hayati önem" taşıdığını vurgulayan UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, bunun öncelik haline getirilmesinin, sorumlu yönetimin şart olduğunu, sağlık ve hijyen protokollerinin en iyi şekilde uygulanması gerektiğini kaydetti. 

Pololikashvili, "Turist sayısındaki ani ve büyük düşüş, iş ve ekonomileri tehdit ediyor. UNWTO, turizmin genel olarak yeniden başlatılmasına kadar, işleri ve şirketleri korumak için sektörden bir kez daha güçlü bir destek talep ediyor." dedi.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Lenfoma birçok hastalığı taklit ediyor”22 Haziran 2020 Pazartesi 21:15
  • Vücuttaki ödemden kurtulmak için pratik uygulamalar22 Haziran 2020 Pazartesi 20:40
  • 2020'de 40 milyon kişi kör olabilir22 Haziran 2020 Pazartesi 20:30
  • Sünnetlerin yaklaşık yüzde 20'si hatalı! Hatalı sünnet ise özgüven kaybı nedeni22 Haziran 2020 Pazartesi 20:00
  • Artık tek çare terlik mi? Bilim insanları, "Hamam böceklerini öldürmek imkansızlaşıyor" açıklaması yaptı22 Haziran 2020 Pazartesi 20:00
  • Doktorlar dizimize neden çekiçle vururlar? Sebebi nedir?22 Haziran 2020 Pazartesi 19:30
  • Dövme ve piercing yaptıranlara uyarı22 Haziran 2020 Pazartesi 19:17
  • “Yaz aylarında sıklıkla görülen solunum yolu hastalıkları ve çözüm önerileri”22 Haziran 2020 Pazartesi 18:57
  • Dünya Sağlık Örgütü: Bir günde tespit edilen Covid-19 vaka sayısı rekor kırdı22 Haziran 2020 Pazartesi 18:18
  • Covid-19 hastası bazı annelerin çocukları bağışık doğdu22 Haziran 2020 Pazartesi 18:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti