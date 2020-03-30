Kovid-19 Nedeniyle Kısmi Karantinadaki İngiltere'de Hayatın Normale Dönmesi 6 Ayı Bulabilir

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kayıplarının artacağı ve ülkede günlük hayatın normale dönmesinin 6 ayı bulabileceği belirtildi.

Günlük basın toplantısında konuşan Ulusal Sağlık Direktörü Yardımcısı Dr. Jenny Harries, salgınla mücadelede alınan önlemlerin başarılı olması durumunda vaka ve ölüm sayısında zirvenin görülmesinin ardından düşüş başlayacağını söyledi.

Kısmi karantina uygulanan ülkede aniden normale dönülmeyeceğinin altını çizen Harries, "Bu çok tehlikeli olur. Önlemleri durdurursak tüm çabamız boşa gider ve muhtemel ikinci bir zirveyi görürüz. Zamanla muhtemelen önümüzdeki 6 ay boyunca, 3 haftada bir durumu gözden geçireceğiz ve nereye gittiğimizi göreceğiz." diye konuştu.

Harries, tedbirleri gevşetme kararı alınmadan önce ne kadar başarılı olduğunun görülmesi gerektiğini vurguladı.

"DAHA FAZLA ÖLÜM BEKLİYORUZ"

Harries, "çok sayıda ölüm beklenip beklenmediği" yönündeki bir soruya "Ne yazık ki cevap evet. Böyle bir platformda durup çok sayıda kişinin ölmesini beklediğimizi söylemek kolay bir iş değil ama bu bir salgın." yanıtını verdi.

Ölümlerin özellikle gelecek 2 haftada artacağı uyarısında bulunan Harries, önlemlerin devam etmesi halinde daha sonra düşüşe geçilebileceğini ifade etti.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 209 artarak bin 228, vaka sayısı da 2 bin 433 artarak 17 bin 89 olmuştu.

"DAHA DA KÖTÜLEŞECEK"

Kovid-19 testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, ülkedeki her haneye "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceği" yönünde bir uyarı mektubu göndereceği açıklanmıştı.

İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise ülkede ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söylemişti.