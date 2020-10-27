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Kovid-19 salgınında 65 yaş üstündekiler spora yöneldi

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İngiltere'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında en aktif grubun 65 yaş üzerindekiler olduğunu gösterdi.
Kovid-19 salgınında 65 yaş üstündekiler spora yöneldi

Daily Mail'in haberine göre, College London Üniversitesinde (UCL) görevli uzmanlar, yaşları 14 ila 93 olan kişilerle ilgili veriyi inceleyerek Kovid-19 salgınının fiziksel egzersiz alışkanlarını etkilediği bulgusunu elde etti. 

Araştırma çerçevesinde 5 bin 395 kişi ocaktan haziran ayı sonuna kadar akıllı telefonlarındaki uygulama yoluyla takip edildi.

Salgın nedeniyle mart ayında sokağa çıkma yasaklarıyla nüfusun yaklaşık üçte ikisinin, daha az yürümeye, koşmaya ve bisiklet sürmeye başladığını ortaya koyan çalışma, bu dönemde 65 yaş üzerindekilerin, daha aktif olmayı sürdürdüğünü, önlemler gevşetilir gevşetilmez de aktivite seviyelerini artırdığını gösterdi.

Aktivitesi en fazla düşen grubun gençler olduğu gözlenirken, bunun nedeninin spor salonlarının kapanması olabileceği ifade edildi.

UCL fiziksel aktivite ve sağlık bölümü öğretim görevlisi Abi Fisher, "Belirli günlerde işten sonra spor salonuna gitme alışkanlığını edindiyseniz ve her ikisi de elinizden alınırsa, yerine koyacak bir şey bulmak için motivasyon gerekir." değerlendirmesini yaptı.

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