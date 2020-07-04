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Kovid-19'dan Bir Günde Brezilya'da 1290 Kişi Öldü

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Kovid-19'dan Bir Günde Brezilya'da 1290 Kişi Öldü
Kovid-19'dan Bir Günde Brezilya'da 1290 Kişi Öldü

algından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1290 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1290 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 63 bin 174'e, vaka sayısı da 42 bin 223 artarak 1 milyon 539 bin 81'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 310 bin 702 vaka ve 15 bin 694 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 10 bin 500 kişinin ölümüne neden olan virüs, 118 bin 956 kişide görüldü.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı

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