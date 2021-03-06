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Kovid-19'dan ölüm oranları yetişkinlerin yarısından fazlasının aşırı kilolu olduğu ülkelerde 10 kat daha yüksek

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Dünya Obezite Federasyonu'nun raporuna göre Kovid-19'dan ölüm oranları yetişkinlerin yarısından fazlasının aşırı kilolu olduğu ülkelerde 10 kat daha yüksek.
Kovid-19'dan ölüm oranları yetişkinlerin yarısından fazlasının aşırı kilolu olduğu ülkelerde 10 kat daha yüksek

Yetişkin nüfusun yarısından fazlasının aşırı kilolu olduğu ülkelerde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölüm oranlarının, diğer ülkelerden yaklaşık 10 kat daha fazla olduğu bildirildi.

Bloomberg'in haberine göre, Dünya Obezite Federasyonu'nun raporunda, 2020'de patlak veren salgında şubat 2021 sonuna kadar Kovid-19 kaynaklı 2,5 milyon civarında ölümün yaklaşık 2,2 milyonunun, yetişkin nüfusunun yarısından fazlası aşırı kilolu olan ülkelerde gerçekleştiği kaydedildi.

 

OBEZİTE 40 YILDA 3 KAT ARTTI

Obez kişilerin test ve aşılama için öncelik gruplarına dahil edilmesi gerektiği ifade edilen, 160'dan fazla ülkeden alınan verinin incelendiği raporda, son 40 yılda obezitenin dünya çapında neredeyse 3 katına çıktığı belirtildi.

 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün obezitenin kendi başına küresel bir salgın olduğu konusundaki uyarısına yer verilen raporda ayrıca Kovid-19 salgınında aşırı kiloluların hastaneye yatma, yoğun bakıma kaldırılma veya solunum cihazına bağlanma ihtimalinin arttığı, örneğin İngiltere'de fazla kiloluların yoğun bakıma kaldırılma olasılığının diğerlerinden yüzde 67 daha fazla olduğu vurgulandı.

KOVID-19 HASTATASI OBEZLERİN YOĞUN BAKIM İHTİYACI DİĞERLERİNDEN 3 KAT FAZLA

ABD'de de Kovid-19 hastası obezlerin yoğun bakıma ihtiyaç duyma oranının diğerlerinin 3 katına çıktığı ifade edildi.

Raporda ABD'de her 100 bin kişiden 105,7'sinin Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğine, bu kişilerden 67,9'unun aşırı kilolu olduğuna; İngiltere'de de her 100 bin kişiden 110,7'sinin Kovid-19'dan öldüğüne, bunlardan 63,7'sinin aşırı kilolu olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, tüm ülkelerde aşırı kiloluların oranının yüzde 50'nin altında olması halinde yüz binlerce Kovid-19 kaynaklı ölümün önüne geçilmiş olabileceğine işaret edildi.

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