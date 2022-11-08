Kovid-19'la ilgili yeni araştırma: Erkeklerde ölüm oranları, en az yüzde 50 daha yüksek

Ayrıca aşı olduktan sonra daha fazla yan etki gözlemleyenler, virüse karşı daha çok antikor üretiyor

ABD'de yayımlanan yeni bir rapor, Kovid-19'un neden olduğu ölüm oranının erkeklerde en az yüzde 50 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi'nin (NCHS) yayımladığı raporda 2020'de ülke genelinde toplanan, Kovid-19 hastalarına ait veriler incelendi.

Cinsiyetler arasındaki en büyük farkın, metropolitan alanlarda görüldüğü ortaya çıktı. Bu merkezi bölgelerde yaşayan erkeklerdeki ölüm oranı yüzde 78 daha yüksekti.

NCHS araştırmacıları, verileri toplanan kişiler arasındaki yaş farklılıklarını da göz önüne aldı. 65 yaşın altındaki erkeklerde ölüm oranları kadınların neredeyse iki katıyken, 65 yaş üstü erkeklerde bu oran yüzde 50'ydi.

Özellikle 65 yaşın altındaki erkekler için en yüksek ölüm oranları en kentsel alanlarda gözlemlendi. Oran, 100 bin ölümde 41,5 olarak belirlendi.

Benzer şekilde 65 yaşın altındaki kadınlar arasında en yüksek ölüm oranları da kentsel alanlardaydı. Kadınlardaki oran, 100 bin ölümde 24,2'di.

NCHS araştırmacıları raporda, kadınların bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olması gibi biyolojik faktörlere de değindi.

Önceki araştırmalar da erkeklerin maske kullanımına kadınlar kadar özen göstermediğini ve genellikle hastaneye geç başvurduklarını göstermişti.

Wisconsin Üniversitesi'nde nüfus sağlığı bilimleri doçenti Ajay Sethi, "Erkekler Kovid-19 aşısı konusunda güncel gelişmelere uymuyor. Bu endişe verici" diye konuştu.

Cinsiyetler arasında gelecek yıllarda farklılıklar görmeye devam etmeyi bekleyebiliriz.

Aşılarda yan etki olumlu bir ipucu mu?

Hakemli bilimsel dergi JAMA Network Open'da yayımlanan bir başka araştırmada ise Kovid-19'dan korunmak için mRNA aşısı olanların deneyimlediği yan etkilerin aslında olumlu bir sonucu olabileceği ifade edildi.

Buna göre aşı olduktan sonra daha fazla yan etki gözlemleyenler, virüse karşı daha çok antikor üretiyor.

ABD'deki Columbia ve Vermont ve Boston Üniversitelerinden araştırmacılar, makalede şöyle yazdı:

Bulgularımız, aşı sonrası görülen belirtileri aşının etkinliğinin sinyalleri olarak yeniden düşünmemiz gerektiğini gösteriyor.