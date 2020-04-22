  • BIST 98.129
  • Altın 378,468
  • Dolar 6,9687
  • Euro 7,5689
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Kovid-19'la ilgili yeni tartışma: Virüs sinekten bulaşır mı?

» »
Kovid-19'la ilgili yeni tartışma: Virüs sinekten bulaşır mı?
Kovid-19'la ilgili yeni tartışma: Virüs sinekten bulaşır mı?

Havaların ısınmasıyla bazı vatandaşlar sivri sinek ve kara sineklerden virüs bulaşacağı endişesi ile evlerinin camlarına tel taktırmaya başladı. Bazıları ise hidroksiklorokin etken maddeli sıtma ilacının tedavide kullanımını sinekler ile bağdaştırırken, uzmanlar, Kovid-19’un sineklerden kesinlikle bulaşmayacağını söylüyor.

İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy“Virüs canlı bedenlerde bulunuyor. Koronavirüs, bir sineğin bedenine girip o yapının içinde canlılığını koruyamıyor. Diyelim ki virüs sinek türlerinde tutunuyor. Hastalık kanla geçmiyor. Virüsün tutunduğu yer solunum sistemi. Zaten virüsün kana geçmesi halinde, hasta yoğun bakımda çok ağır tabloya bürünürken, yaşam savaşı vermeye başlıyor. Bir sineğin, hasta bir kişinin kanını emdikten sonra bir başka kişiyi emmesi sırasında bulaşma riski de söz konusu değil” açıklamasında bulundu.

'HIV’de bile olmadı'

HIV veya hepatit gibi kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlarda bile, sineklerin kanından insanların enfekte olmadığını dile getiren Prof Dr. Eraksoy, "Kovid-19, kan yoluyla bulaşmıyor. Sinek hastanın burunundan boğazına inecek, sonra çıkıp başka bir insanın burun deliklerinden girecek. Ancak böyle bulaşma riski olabilir ama bu olasılık sıfır" dedi.

Tedavide kullanılan ilaçların etkisinin vatandaşlar tarafından yanlış anlaşıldığını da dile getiren Prof. Dr. Eraksoy, "Kovid-19’da kullanılan sıtma ilacı, parazitler için üretilen bir ürün. Parazitler, Kovid-19 virüsünden daha büyük canlılar. Sıtma ilacı gidip virüsü öldürmüyor. Virüsü yenen vücudumuzun kendisi, bağışıklığımız. Söz konusu ilaçlar savunma hücrelerini uyararak adeta ‘Git virüsü öldür’ diye mesaj yollayan bir mekanizmayı devreye sokuyor" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • New York’ta sağlık çalışanları toplu dava açtı22 Nisan 2020 Çarşamba 08:31
  • Malezya’da dang humması yayılıyor22 Nisan 2020 Çarşamba 08:28
  • DSÖ: Covid-19 önlemleri kademeli olarak azaltılmalı, yeni yaşam tarzımız 'normalimiz' olmalı21 Nisan 2020 Salı 21:30
  • Covid-19: Fransa'ya Çin'den ithal edilen maskeler normlara uygun değil, sertifikaları sahte iddiası21 Nisan 2020 Salı 21:18
  • Taçoy: İyi yönetilen süreci şimdi ekonomideki adımlarla taçlandırmak durumundayız21 Nisan 2020 Salı 20:49
  • AB'den gelen 20 Aspiratör, 15 Bin Yüz Siperi ve 1 Biyokabin Sağlık Bakanlığına teslim edildi21 Nisan 2020 Salı 20:44
  • Ürolojik Kanserlerde Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor21 Nisan 2020 Salı 19:24
  • 'Koronavirüs de dahil tüm 'zoonotik' hastalıkların sorumluluğu insana ait'21 Nisan 2020 Salı 17:40
  • Koronavirüs'ü erken tespit edecek kit geliyor21 Nisan 2020 Salı 17:20
  • "Koronavirüs salgını basın özgürlüğüne tehdidi daha da artırıyor"21 Nisan 2020 Salı 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti