Kovid-19’la ilişkili DNA’nın Neandertallerden geldiği ortaya çıktı

Bu özel gen seti, Doğu Asyalıların yüzde 4’ünde mevcut; Afrika'da ise hiç yok

Yeni bilimsel araştırmaya göre koronavirüsün neden olduğu hastalıkla bağlantılı genler 60 bin yıl önce yaşayan Neandartallerden modern insanlara aktarıldı.

İsveçli genetikçiler Svante Paabo ve Hugo Zeberg’in yürüttüğü çalışma, Almanya’daki Max Planck Enstitüsü, Japonya’daki Okinawa Bilim ve Teknoloji Enstitüsü ve İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nün katkılarıyla gerçekleştirildi.

New York Times’ın haberine göre araştırmacılar, Kovid-19’la insan hücrelerinde bulunan Kromozom 3 segmenti arasında beklenenden daha güçlü bir bağlantı gördü. Bu segmentin iki kopyasını taşıyan insanlarda şiddetli hastalık geçirme riskinin üç kat fazla olduğu keşfedildi.

Çalışmada enfeksiyon sıklığının Güney Asyalılarda (yaklaşık yüzde 30) Avrupalılardan (yaklaşık yüzde 8) daha yüksek olduğu belirlendi. Bunun da hastalıkla ilişkili genom parçasının Güney Asya’da yaygın olmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Enfeksiyondan sorumlu olduğu belirlenen genom parçası, özellikle Bangladeş’de yaşayanlar arasında yaygın. Nüfusun yüzde 63'ünden fazlası, Kromozom 3 segmentinin en az bir kopyasını taşıyor.

Hindustan Times’ın haberine göre Kromozom 3’teki 6 geni içeren bu genom parçası, Doğu Asyalıların yüzde 4’ünde mevcut. Afrikalılarda ise hiç bulunmuyor.

Makalenin yazarlarından Dr. Zeberg, araştırma için Neandertal genomlarının yer aldığı online veritabanında Kromozom 3’ü inceledi. Bunun sonucunda şiddetli Kovid-19 riskini artıran gen çeşidinin, binlerce yıl önce Hırvatistan'da yaşayan bir Neanderthal'deki versiyonla aynı olduğu anlaşıldı.

Saygın bilim dergisi Nature’da yayımlanan bir başka çalışma, modern Asya ve Avrupa insanındaki genomların yüzde 2-3 oranında Neandertal DNA'sından oluştuğunu göstermişti. Bu durumun binlerce yıl önce iki türün çiftleşmesinden kaynaklandığı belirtilmişti.

Yeni çalışma ise henüz hakem onayından geçmedi. Bu nedenle incelenmeyi bekleyen makalelerin bulunduğu internet sitesi Biorxiv’de paylaşıldı. Burada yer alan çalışma özetinde Neandertallerden gelen genlerin koronavirüs pandemisi açısından trajik sonuçlar doğurduğu ifade edildi.