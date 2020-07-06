  • BIST 118.485
  • Altın 393,762
  • Dolar 6,8547
  • Euro 7,7508
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Kovid-19’la ilişkili DNA’nın Neandertallerden geldiği ortaya çıktı

» »
Bu özel gen seti, Doğu Asyalıların yüzde 4’ünde mevcut; Afrika'da ise hiç yok
Kovid-19’la ilişkili DNA’nın Neandertallerden geldiği ortaya çıktı

Yeni bilimsel araştırmaya göre koronavirüsün neden olduğu hastalıkla bağlantılı genler 60 bin yıl önce yaşayan Neandartallerden modern insanlara aktarıldı.

İsveçli genetikçiler Svante Paabo ve Hugo Zeberg’in yürüttüğü çalışma, Almanya’daki Max Planck Enstitüsü, Japonya’daki Okinawa Bilim ve Teknoloji Enstitüsü ve İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nün katkılarıyla gerçekleştirildi.

New York Times’ın haberine göre araştırmacılar, Kovid-19’la insan hücrelerinde bulunan Kromozom 3 segmenti arasında beklenenden daha güçlü bir bağlantı gördü. Bu segmentin iki kopyasını taşıyan insanlarda şiddetli hastalık geçirme riskinin üç kat fazla olduğu keşfedildi.

Çalışmada enfeksiyon sıklığının Güney Asyalılarda (yaklaşık yüzde 30) Avrupalılardan (yaklaşık yüzde 8) daha yüksek olduğu belirlendi. Bunun da hastalıkla ilişkili genom parçasının Güney Asya’da yaygın olmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Enfeksiyondan sorumlu olduğu belirlenen genom parçası, özellikle Bangladeş’de yaşayanlar arasında yaygın. Nüfusun yüzde 63'ünden fazlası, Kromozom 3 segmentinin en az bir kopyasını taşıyor.

Hindustan Times’ın haberine göre Kromozom 3’teki 6 geni içeren bu genom parçası, Doğu Asyalıların yüzde 4’ünde mevcut. Afrikalılarda ise hiç bulunmuyor.

Makalenin yazarlarından Dr. Zeberg, araştırma için Neandertal genomlarının yer aldığı online veritabanında Kromozom 3’ü inceledi. Bunun sonucunda şiddetli Kovid-19 riskini artıran gen çeşidinin, binlerce yıl önce Hırvatistan'da yaşayan bir Neanderthal'deki versiyonla aynı olduğu anlaşıldı.

Saygın bilim dergisi Nature’da yayımlanan bir başka çalışma, modern Asya ve Avrupa insanındaki genomların yüzde 2-3 oranında Neandertal DNA'sından oluştuğunu göstermişti. Bu durumun binlerce yıl önce iki türün çiftleşmesinden kaynaklandığı belirtilmişti.

Yeni çalışma ise henüz hakem onayından geçmedi. Bu nedenle incelenmeyi bekleyen makalelerin bulunduğu internet sitesi Biorxiv’de paylaşıldı. Burada yer alan çalışma özetinde  Neandertallerden gelen genlerin koronavirüs pandemisi açısından trajik sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ozan Güven’in evindeki güvenlik kamerasının görüntüleri silinmiş06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:07
  • Sivri sinekler ilaçlara karşı direnç kazandı: Sayıları her geçen gün artıyor06 Temmuz 2020 Pazartesi 17:06
  • Zürih'te bir kaplan ziyaretçilerin gözü önünde bakıcısına saldırıp öldürdü05 Temmuz 2020 Pazar 22:00
  • Bilim insanları depremleri hisseden hayvanlarla erken uyarı sistemi kuruyor05 Temmuz 2020 Pazar 21:00
  • Doğu Afrika'daki çekirge istilasına uzmanlardan çözüm: Kebap yapın05 Temmuz 2020 Pazar 20:30
  • Dünyanın en yaşlı kedisi Rubble 31 yaşında hayatını kaybetti05 Temmuz 2020 Pazar 19:30
  • Kardeş Aile Kampanyası'nı yürüten 4 HDP'li yönetici tutuklandı05 Temmuz 2020 Pazar 19:10
  • 4 bin dolara altın maske yaptırdı05 Temmuz 2020 Pazar 18:13
  • RTÜK, Sıla'nın klibini "sigaraya özendirdiği" gerekçesiyle yayından kaldırdı05 Temmuz 2020 Pazar 18:03
  • Demet Akalın, ‘Geçinemiyorum’ sözlerine açıklık getirdi: Büyük başın derdi büyük oluyor05 Temmuz 2020 Pazar 17:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti