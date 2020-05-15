  • BIST 100.734
  • Altın 386,286
  • Dolar 6,9119
  • Euro 7,4721
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Kovid-19'u sensörlerle tespit edebilecek maske geliştiriliyor

» »
Kovid-19'u sensörlerle tespit edebilecek maske geliştiriliyor
Kovid-19'u sensörlerle tespit edebilecek maske geliştiriliyor

Ebola ve Zika virüslerini tespit eden sensörler üzerinde çalışan Amerikalı biyomühendisler, geliştirdikleri teknolojiyi şimdi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik uygulamaya çalışıyor.

The Science Times'ın haberine göre, Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden Profesör James Collins liderliğindeki ekip, giyen kişi, soluduğu, öksürdüğü veya hapşırdığında yeni tip koronavirüsü tespit edip ışıklı uyarı verecek bir maske geliştiriyor.

Harvard Üniversitesinde görevli bilim insanlarının katkı sağladığı projenin henüz "emekleme" aşamasında olduğu, öte yandan maskeye yerleştirilen sensörlerin kişinin tükürüğünden virüsü tespit ederek ümit verici sonuçlar ortaya koyduğu belirtildi.

Collins, virüse bağlanan DNA ve RNA'dan oluşan sensörlerin, soğuk kurutma yöntemiyle kumaş benzeri bir materyale yerleştirildiğini, sensörlerin oda sıcaklığında aylarca maske içinde saklı kalabileceğini söyledi.

Sensörlerin aktive olmak için neme ve virüsün genetik dizilimini tespit etmeye ihtiyaç duyduğu, çok küçük genetik dizilimi analiz etmesi gereken sensörlerin bunu yaptıktan 1 ila 3 saatte ışıklı uyarı verdiği kaydedildi.

Profesör James Collins, bu ışıklı uyarının çıplak gözle görülmediğini, ışınım ölçerle kontrol edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ekibin geliştirdiği teknolojinin başarılı olduğunun kanıtlanması halinde ateş ölçme ya da antikor testi gibi diğer tarama yöntemlerine alternatif olabileceği, havaalanlarında ve hastanelerde kullanılabileceği aktarıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya genelinde Covid-19'dan ölenlerin sayısı 300 bini aştı14 Mayıs 2020 Perşembe 22:58
  • İtalya’da Kawasaki benzeri hastalık vakaları arttı14 Mayıs 2020 Perşembe 18:07
  • Koronavirüslü biri ile aynı havuza girsem bana bulaşır mı?14 Mayıs 2020 Perşembe 17:18
  • Meksika'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 294 kişi öldü14 Mayıs 2020 Perşembe 17:18
  • İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 428 artarak 33 bin 614 oldu14 Mayıs 2020 Perşembe 17:10
  • İran'da Kovid-19 Salgınında Can Kaybı 6 Bin 854'e Yükseldi14 Mayıs 2020 Perşembe 15:00
  • Kovid-19 Salgınının Ortaya Çıktığı Vuhan'da Tüm Halka Test Yapılacak14 Mayıs 2020 Perşembe 14:46
  • İspanya'da koronavirüs günlük ölüm sayısı tekrar 200'ün üzerine çıktı14 Mayıs 2020 Perşembe 13:29
  • Brezilya'da Son 24 Saatte Kovid-19 Nedeniyle 749 Kişi Hayatını Kaybetti14 Mayıs 2020 Perşembe 10:54
  • İsviçre, Komşuları Almanya, Fransa Ve Avusturya İle Sınırlarını Yeniden Açıyor14 Mayıs 2020 Perşembe 09:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti